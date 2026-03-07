森保ジャパンに“朗報”！日本代表２選手に所属クラブ指揮官が言及「フィットネステストを実施し…」
現地３月８日に開催されるブンデスリーガ第25節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人３選手が所属するザンクトパウリが堂安律を擁するフランクフルトと対戦する。
この一戦を前にアレクサンダー・ブレシン監督が藤田、安藤の日本代表２人の状態に言及した。
今冬にザンクトパウリに加入した安藤は、直近のリーグ戦５試合連続のフル出場を果たしていたなか、「筋肉系の負傷」により、前節のホッフェンハイム戦を欠場。ファンからは心配の声が上がっていた。
一方の藤田も今回のフランクフルト戦への出場が危ぶまれていたなか、ザンクトパウリの地元メディア『MOPO』によれば、ブレシン監督は次のように述べている。
「ジョエル・チマ・フジタとアンドウのフィットネステストを実施し、良好な結果だった。２人ともコンディションは良好で、出場可能だ」
現在、怪我人が相次いでいる日本代表にも朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
