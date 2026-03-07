歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。かつて出演した番組で「めっちゃショック」だったことを明かす場面があった。

番組オープニング、アシスタントの垣花正アナウンサーが「スタジオの雰囲気がいつもと違いまして」と切り出すと、日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）の和田への密着カメラが入っていることを明かした。

そんな中、和田が生放送後の美容院にも密着することを明かし、「こういう取材とか追っかけとか本当に“こんな短くなるの？”って思うことが多々ありますから」とチクリ。すると、垣花アナが「『情熱大陸』なんかの時もそうでしたけど、アッコさんも覚えてないような瞬間を切り抜いてたりするじゃないですか」と21年に和田を特集したTBSの人気番組「情熱大陸」について触れた。

「『情熱大陸』なんてスタッフの人が「感動しました」とか言って」と和田。「私もすっごい楽しみにしてて。で私の前のオンエアがYOASOBIだったの。視聴率も良かったから、予告編みたいにするじゃない？“やったー”と思ったら、TBS朝から報道特番だったんですよ。朝からずーっと、その日」。

当日TBSは「報道の日」という報道特番を放送しており、「見向きもされなかった。私はもうめっちゃショックでしたよ」と嘆いた。

それでも垣花アナは「数字は知りませんけど、素晴らしい締め方だったの覚えてますよ。“もっともっと歌上手くなりたい”って言ったんですよ。すっごくよくないですか？」と投げかけると、和田は「これは言ったの覚えてる。今でもそう思ってるから」とサラリ。「もっともっと上手くなりたい」とくり返し、垣花アナを唸らせた。