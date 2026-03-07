8日は女性の健康や権利を考える国際女性デーです。地方の女性がITの知識を学び、地元で活躍する取り組みを取材しました。

雪がふりつもる秋田県湯沢市。先月、IT技術者の女性たちが働く事務所がオープンしました。土田悠子さんは、以前はパート勤務でしたが、市の育成プログラムに参加し、IT技術者になりました。

市の育成プログラムに参加した土田悠子さん

「未経験の業界なので不安もあったんですけど勇気を出してチャレンジしてみようかなということで（育成）プログラムに応募させていただきました。夫は『やってみたらいいじゃん』って応援してくれて」

ITの育成プログラムは、東京の企業が提供し、市が費用を補助。地元の女性たちが5か月間、オンラインで参加し、企業の顧客管理のソフトウエアを扱う資格も得ました。

育成プログラムを提供した企業は、湯沢市に事務所を開き、女性たちを社員として雇いました。

センター長の阿部みずきさんは親の介護に備え、故郷・秋田に戻ろうと考えた時に、事務所の開設を知りました。

（株）Surpass DIGITAL PATH YUZAWA 阿部みずきセンター長

「今まで自分が培ってきた（ITの）スキルをいかしながら好きな仕事で収入もアップして大変ありがたい」

今回、育成プログラムを提供し、事務所を開いた企業は、全国各地で女性のIT技術者を育てています。

（株）Surpass 石原亮子社長

「本当に人材不足なんでしょうか。これだけ学力があって、優秀な方をいかせていない。大きくチャレンジできる部分が今の日本にはあると思っております」

自治体が地元の女性をIT技術者として育てる取り組みは、女性の収入ややりがい向上のほか、地方の活性化や技術者不足の解消にもつながると注目されています。

＃国際女性デー＃国際女性デー2026