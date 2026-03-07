大井川鉄道は７日、アニメ「きかんしゃトーマス」の人気キャラ「パーシー号」の運行を開始した。アジア初のデビューに先駆けて５日にはお披露目イベントを開催。地元の保育園児約１００人が招待され、新金谷〜川根温泉笹間渡を往復運転した。装飾が施された車内にはパーシーの声で放送が流れるなどアニメの世界観が再現され、園児から歓声が起こった。

２０１４年から「トーマス号」の運転を開始し、昨年は約７万人の乗客を集めた。ただ点検や補修などもあり冬場は運休が多かった。鳥塚亮社長は「蒸気機関車が２台体制になるので通年運行ができます。２倍の集客を目指します」と力を込めた。この日は外国人インフルエンサーも招待され「アジア圏、特に台湾へのプロモーションに力を入れています」とインバウンド需要の拡大も目指す。

２２年の台風被害で川根温泉笹間渡〜千頭間が運休中。２９年の全線復旧を目指しており「そこをメドに３両目、４両目（のＳＬ運転）を考えています」と明かした。６月には「トーマス号」と「パーシー号」の競演も計画中。「春は桜のトンネルもあり、茶畑の中を走る緑のパーシーも美しいですよ」とアピールした。