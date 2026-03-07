住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第20回 ボーナス返済を組み込むか迷っています。家計への影響は？
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「ボーナス返済を組み込むか迷っています。家計への影響は？」です。
画像はイメージ
○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「ボーナス返済を組み込むか迷っています。家計への影響は？」
住宅ローンの返済方法についてお尋ねします。毎月均等返済するか、ボーナス返済を組み込むかを迷っています。ボーナス返済を組み込むと、家計にはどのような影響があるでしょうか？
○日本住宅ローン株式会社の回答
住宅ローンの返済にボーナス返済を組み込むと、毎月の返済額を抑えることができるのが最大のメリットです。まとまった収入が入るタイミングでご返済を進めたいということで当社でも多くの方にご利用いただいています。
一方、業績等によるボーナス支給額の変更や、転職・育休などにより収入構造が変わってしまうと、ボーナス返済月の返済が家計に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、ボーナス返済を利用する場合は、今後の家計収支等を考慮しながら、返済額を決めていくことが大切になります。
また、現在は金利上昇局面ですので、変動金利商品を利用する場合は、ボーナス返済額の設定額が大きいと、ボーナス返済額が大幅に増加する恐れもあります。今後の金利上昇を加味したうえで返済額を決めていくことが重要です。最近では返済額の見通しが立てやすい全期間固定金利を検討される方も増えておりますので、比較検討していただければと思います。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、5年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「5年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
画像はイメージ
