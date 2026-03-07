NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年3月3日付で、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」で使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」で発生していたヘリウムの供給問題が解決したことを発表しました。

アポロ計画以来となる歴史的な有人月周回飛行に向けた準備は着実に前進しており、早ければ2026年4月に予定されている打ち上げ機会に向けて作業が継続されることになります。

【▲ 2026年1月のロールアウトでケネディ宇宙センター39B射点に到着したArtemis IIミッションのSLSとOrion宇宙船。2026年1月17日撮影（Credit: NASA/Keegan Barber）】

VABへのロールバックと問題の特定

Artemis IIミッションでは、4名の宇宙飛行士が搭乗する有人宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」が、巨大なSLSロケットで打ち上げられます。アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センター39B射点では、これまでに2回のウェットドレスリハーサル（WDR: Wet Dress Rehearsal、推進剤充填を伴う打ち上げリハーサル）が行われました。

ところが、現地時間2026年2月19日に2回目のWDRが完了した後で、SLSの上段（2段目）へのヘリウム供給が中断されるという予期せぬ問題が確認されました。ヘリウムはエンジンの環境維持や推進剤タンクの加圧に使用されており、この問題の診断と修復を安全な環境で行うため、NASAの運用チームはSLSとOrion宇宙船を射点からVAB（ロケット組立棟）へと戻すロールバックを現地時間2月25日に実施しました。

ヘリウム供給問題の対策と並行して進むメンテナンス

NASAによると、VABに戻されたSLSを技術チームが詳細に調査した結果、地上システムからロケットへとヘリウムを供給するための接続部（クイックディスコネクト）内にあるシールがずれてガスの経路を塞いでいたことが判明し、部品の取り外しと再組み立てが行われました。

その後、流量を絞った状態でヘリウムを実際に流すテストを実施したところ、供給の問題が完全に解消したことが確認されています。現在は、どうしてシールが経路を塞ぐような状態になったのか、根本的な原因の究明が進められています。

機体がVAB内に留まっている期間を有効に活用するため、SLS側の飛行中断システムに搭載されているバッテリーの交換後の起動やシステム全体の再テストといった機体各所のメンテナンスも、上段の修復作業と並行して進められています。

また、現地時間2026年3月2日からは、SLSのコアステージ（1段目）の液体酸素供給ラインにおけるシールの交換作業も開始されました。この作業が完了した後は、アンビリカルプレート（推進剤などを供給するための接続プレート）を組み立て直した上で、密閉性の入念なテストが行われる予定です。

SLSは3月下旬にも再び射点へ

VABにおける作業が順調に推移すれば、2026年3月下旬にもSLSのロールアウト（射点への移動作業）が再び行われる予定です。早ければ現地時間2026年4月1日に始まる打ち上げ機会でのミッション実施を目指し、NASAのチームは各種準備に全力で取り組んでいるということです。

なお、NASAは2026年2月27日付でArtemis計画の見直しを発表しました。Artemis IIの次に行われるミッション「Artemis III」の目標を地球低軌道でのテスト飛行に変更し、同計画初の有人月面着陸をさらに次のミッション「Artemis IV」に先送りすることで、より段階的なアプローチが採用されています。

Artemis計画全体が新たなフェーズを迎える中、その重要な一歩となるArtemis IIの確実な成功に向けて、チームはより慎重かつ着実な歩みを進めています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

