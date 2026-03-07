岡田准一、ラジオ番組20周年を記念した初イベントで著書への思い語る「僕にとって宝なんです」
俳優の岡田准一は、著書『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の発売日となる6日、東京・両国国技館でJ-WAVEのラジオ番組『GROWING REED』20周年を記念した初イベント『J-WAVE GROWING REED 20th ANNIVERSARY』に登壇した。
【画像】『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』書影
『GROWING REED』は、2005年に岡田が24歳でスタートさせたラジオ番組。各界で活躍する“知の巨人”たちと一対一で語り合い、「人間は成長する葦である」という番組のテーマのもと、リスナーとともに“考え、成長する時間”を届けてきた。
同書は、そうした20年にわたる対話の中で紡がれてきた数々の言葉と、岡田自身の思考や価値観の変容を収めた一冊。没頭し、心から人生を楽しむ大人たちとの出会いを通して培われた視点をまとめた。
発売当日に開催されたイベントには、ゲストとして高橋源一郎、田根剛、又吉直樹、養老孟司が登壇。MCはサッシャが務め、番組同様に熱量あふれるトークが展開された。また俳優の竹中直人が花束を持ってステージ上に現れ、『GROWING REED』の20周年を祝った。
岡田はこれまでの番組を振り返りながら、「いい大人になるためにはどうしたらいいのか、そういうことを考え、やってきましたが、20年たって本を出せたことをうれしく思います。ラジオで他の世界の人と知り合えた、これは僕にとって宝なんです」と、知の巨人たちとの出会いが詰まった同書への思いを語った。
