ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が7日、TBS「王様のブランチ」（土曜前9・30）に出演。ミラノ五輪のエピソードを披露した。

お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が「本番中とかネタ中にたまになんですけど、“もっとボケろや”とか（思う）。お互いにですよ。“ツッコミ弱いぞ”って思ったり、後で修正したりとかある」と自身のトリオ活動について話した上で、「実際にお2人が演技している時に相手に対して思うことは？」と質問した。

木原は「あります、あります」と即答。三浦は「えー！あるのー？」とチャーミングに驚き、スタジオは笑いに包まれた。

木原「いつもと違うパターンにいっちゃている時がある。パターンが違うだったり、いつもより力が入ってるなって」と説明。「オリンピックもフリープログラムの最初スタートしてから（三浦に）少し固さがあったので、緊張してるのかなって感じたんですけど、後からりくちゃんから“龍一くん動き出すの早かった”って言われて、映像見たら確かに僕の方が早かった」と明かして、スタジオの笑いを誘った。お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾は「緊張してたんじゃない、逆に」とツッコんだ。

木原は「僕緊張してたんだって」と回想。「自信持っていたので、映像見たら“しまった”って思った。反省しました」と反省していた。