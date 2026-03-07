アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間となる中、トランプ大統領はイランとの合意は「無条件降伏以外はありえない」との考えを明らかにしました。中継です。

トランプ大統領は6日、「非常にうまくいっている」と戦果を誇りましたが、イランは徹底抗戦の構えで戦闘の長期化が懸念されます。

トランプ大統領「イランでは非常にうまくいっている。誰かが『0〜10点までつけるとしたら？』と言った。私は12〜15点だと言った」

トランプ大統領は6日、SNSに「イランとの合意は無条件降伏以外はありえない！」と投稿しました。

その意味について、ニュースサイト「アクシオス」の取材ではイランが「もはや戦えない状況を指す可能性もある」として、必ずしも正式な全面降伏ではない可能性も示唆しました。またCNNの取材には、イランがアメリカとイスラエルに友好的な国になるのであれば、民主的な国家になる必要はないとの考えを示しました。

殺害されたイランの最高指導者・ハメネイ師の後継者については「宗教指導者であっても構わない」と述べています。アメリカの意のままになるならば、国や指導者にこだわらない考えを示した形です。

こうした中、ニューヨーク原油市場で6日、主要な国際指標であるアメリカ産WTI原油の先物価格は急騰し、一時1バレル＝92ドル台をつけました。2023年9月以来の高値水準です。戦闘が周辺国に拡大し、原油価格の高騰など経済への影響も出始めている中、戦闘をどう終結させるか出口が見えない状態が続いています。