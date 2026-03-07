今回は、義両親との温泉旅行で絶句したエピソードを紹介します。

素敵な旅館に泊まれると知り、うれしかったけど…

「わがままな義両親が苦手でしたが、義両親に『旅館代は出してあげるから、温泉旅行でもしよう』と言われ、嫌々ながら行くことになりました。

ただ、旅館までの道中では、義両親はたびたび0歳の娘に授乳する私に対し、『また授乳？ めんどくさいわね』と言ってきたり、3歳の息子にやたらお菓子をあげていたりして、モヤモヤ……。

またなぜか食事代はウチが全部持つことになっていて、よりによって昼食は高いうなぎをおごるハメになったんです……。怒りが爆発しそうになりながら、なんとか旅館に着きましたが、旅館自体は素敵で、うれしかったです。

ただそんな気持ちも一瞬で消えました。というのも、なんと義両親と私たち家族が同じ部屋に泊まると知らされたからです。『同室なんて聞いてない……』と思いましたし、義両親が同じ部屋にいることで気を使い、夜はまったく眠れませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ これはとんだ災難でしたね。ちなみにこの女性の夫は旅行中、自分の親の肩を持つばかりで、義両親に何も注意してくれなかったそう。それもひどいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。