北九州vs宮崎 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 16 丸山壮大
DF 30 福森健太
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 平松昇
MF 25 坪郷来紀
MF 66 高橋大悟
FW 29 高昇辰
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 28 木實快斗
MF 40 官澤琉汰
FW 9 河辺駿太郎
FW 10 永井龍
FW 19 吉原楓人
監督
増本浩平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 82 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
