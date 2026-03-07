千葉vs柏 スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](フクアリ)
※13:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
MF 37 姫野誠
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
MF 5 小林祐介
MF 32 天笠泰輝
MF 33 猪狩祐真
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 30 松村拓実
監督
小林慶行
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
