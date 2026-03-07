[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](フクアリ)

※13:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

MF 37 姫野誠

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 13 鈴木大輔

MF 5 小林祐介

MF 32 天笠泰輝

MF 33 猪狩祐真

MF 41 安井拓也

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 呉屋大翔

FW 30 松村拓実

監督

小林慶行

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 15 小見洋太

MF 21 小西雄大

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

MF 87 山内日向汰

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 32 山之内佑成

DF 88 馬場晴也

MF 16 汰木康也

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

監督

リカルド・ロドリゲス