小4の娘さん作「浮袋が飛び出た深海魚」の工作


「その発想はなかった！」

思わずそんな声が上がりそうな工作が、SNSで話題になっています。

おもしろい作品を作ることが大好きな小学4年生の女の子。

その独特すぎる感性に、称賛の声が集まっています。

いったい、どんな作品なのでしょうか。

■小4の娘さん作「浮袋が飛び出た深海魚」

投稿したのはXユーザーのカニ軍艦太郎（@kanitokage）さん。

中2の息子さんと小4の娘さんが作る作品や、日常の様子を発信しています。

『娘の工作

「浮袋が飛び出た深海魚」

クセ強っっ！！

センスが！！尖ってる！！』

というコメントとともに投稿された写真が、SNSで注目を集めました。

一見すると、金と銀の可愛らしい魚の工作。

つぶらな目に、丸みのあるフォルムの愛らしい魚に見えます。

しかしそこには、驚きの仕掛けがありました。

魚のお腹を押すと、風船で表現した「浮袋」が飛び出してきます…！

深海魚を釣ると、急激な水圧の変化で浮袋が飛び出してくるあの現象です。

投稿には、「発想が天才」「クセが強すぎる」「目のつけどころが素晴らしい」とのコメントが寄せられ、話題を集めました。

可愛いだけでは終わらない。

ちょっとシュールで、でも妙にリアル。

子どもならではの自由な発想に、多くの人が心をつかまれたようです。

■投稿主さんにインタビュー！

投稿主であるお母様に、ポストへの反響についてお伺いすると、

「すごくたくさんの人に見ていただいたみたいで、本人もとてもびっくりしていました」

とのことでした。

印象的だったコメントについて尋ねると、こんなエピソードも教えてくれました。

「"すごい！天才"など、みなさん何気ない工作をたくさん褒めてくださいました。その中で"厳密には浮袋じゃなくて、浮袋に押し出されて飛び出た胃袋です"と教えてくれた方がいて、それは驚きました。知らなかったので勉強になりました！」

シュールでユニークな工作から、魚の仕組みを知るきっかけにもなったんですね。

その「浮袋（胃袋）」は、白い風船の中にピンクの風船を入れた二重構造。

見えない部分までこだわった、なんとも本格的な作りです。

この「浮袋が飛び出た深海魚」を初めて見たときの気持ちについて、投稿主さんはこう振り返ります。

「娘はいつもちょっと変わった工作を作るので、今回もまたクセが強くて独特な作品だなーと思いました」

今回のアイデアは、たまたま風船で全然違うスクイーズ工作を作っていたときに思いついたのだとか。

制作時間は「たぶん2時間くらい」とのことでした。

娘さんの"尖ったセンス"は、これからどんな作品へと進化していくのか、楽しみですね！

■シュールな工作「はなやん」

これまで娘さんが作った数々の作品の中で、注目を集めたものの一つが「はなやん」。

自分が被って動くダンボール工作です。

シンプルな作品ですが、どこかホラーのような不気味さも漂います。

注目すべきは、「目」「鼻」「口」の穴の位置。

実際に被ったときにぴったり合うよう、絶妙なバランスで配置されています。

さらに、背面には「おしり」が描いてあり、前から見ても後ろから見てもシュールな作品です。

投稿では実際に動く様子も動画で紹介されており、じわじわと迫ってくる姿はさらにクセが強めです。

そして、「はなやん」シリーズはほかにも。

ダンボールで作った「はなやん」ランドセルも登場。

実際に使うこともできるという、なかなかクオリティが高い作品です。

フタの開閉も可能で、教科書もしっかり入るサイズ感。

工作の域を超えた実用性に、思わず感心してしまいます。

もちろん、ランドセルにもシュールな「顔」と、「おしり」が…！

娘さんは、

「ちゃんと使えるし今度これで学校行ってみよっかな♪」

と言っていたそうです。

「……度胸ありすぎだろ！！」

と、思わず投稿主さんもツッコみます。

笑いと驚きが同時に押し寄せる「はなやん」シリーズ、目が離せませんね。

■「シュールで馬鹿馬鹿しい」がモットー

娘さんは、「シュールで馬鹿馬鹿しい」をモットーに工作をしているそうです。

投稿主さんも、

「いつも絶妙な匙加減で見た事ないようなものを作ってくるので、毎回楽しみです」

と話していました。

娘さんの作品はSNSを飛び出し、テレビ番組で紹介されたこともあるそうです。

芸人さんの頭の中から、脳みそが出てきたかと思うと、もう一人"にゅっ"と現れる作品もありました。

その発想は、毎回予測不能。

しかも、ただ奇抜なだけではなく、しっかり作り込まれているのがすごいところです。

「シュールで馬鹿馬鹿しい」を全力で貫く姿勢。

そこに多くの人が惹きつけられているのかもしれません。

次はどんな「クセ強」作品が誕生するのでしょうか。

娘さんの自由な発想から、ますます目が離せません。

気になる方は、カニ軍艦太郎（@kanitokage）さんのXをチェックしてみてくださいね♪

文＝早川みどり