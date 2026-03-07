口から袋が…！？小4が作った「深海魚」の独特すぎる工作センスに「天才」「発想すごい」の声
【写真を見る】仕掛けにびっくり！小4が作った「胃袋が飛び出す」深海魚
「その発想はなかった！」
思わずそんな声が上がりそうな工作が、SNSで話題になっています。
おもしろい作品を作ることが大好きな小学4年生の女の子。
その独特すぎる感性に、称賛の声が集まっています。
いったい、どんな作品なのでしょうか。
■小4の娘さん作「浮袋が飛び出た深海魚」
投稿したのはXユーザーのカニ軍艦太郎（@kanitokage）さん。
『娘の工作
「浮袋が飛び出た深海魚」
クセ強っっ！！
センスが！！尖ってる！！』
というコメントとともに投稿された写真が、SNSで注目を集めました。
一見すると、金と銀の可愛らしい魚の工作。
つぶらな目に、丸みのあるフォルムの愛らしい魚に見えます。
しかしそこには、驚きの仕掛けがありました。
魚のお腹を押すと、風船で表現した「浮袋」が飛び出してきます…！
深海魚を釣ると、急激な水圧の変化で浮袋が飛び出してくるあの現象です。
投稿には、「発想が天才」「クセが強すぎる」「目のつけどころが素晴らしい」とのコメントが寄せられ、話題を集めました。
可愛いだけでは終わらない。
ちょっとシュールで、でも妙にリアル。
子どもならではの自由な発想に、多くの人が心をつかまれたようです。
■投稿主さんにインタビュー！
投稿主であるお母様に、ポストへの反響についてお伺いすると、
「すごくたくさんの人に見ていただいたみたいで、本人もとてもびっくりしていました」
とのことでした。
印象的だったコメントについて尋ねると、こんなエピソードも教えてくれました。
「"すごい！天才"など、みなさん何気ない工作をたくさん褒めてくださいました。その中で"厳密には浮袋じゃなくて、浮袋に押し出されて飛び出た胃袋です"と教えてくれた方がいて、それは驚きました。知らなかったので勉強になりました！」
シュールでユニークな工作から、魚の仕組みを知るきっかけにもなったんですね。
その「浮袋（胃袋）」は、白い風船の中にピンクの風船を入れた二重構造。
見えない部分までこだわった、なんとも本格的な作りです。
この「浮袋が飛び出た深海魚」を初めて見たときの気持ちについて、投稿主さんはこう振り返ります。
「娘はいつもちょっと変わった工作を作るので、今回もまたクセが強くて独特な作品だなーと思いました」
今回のアイデアは、たまたま風船で全然違うスクイーズ工作を作っていたときに思いついたのだとか。
制作時間は「たぶん2時間くらい」とのことでした。
娘さんの"尖ったセンス"は、これからどんな作品へと進化していくのか、楽しみですね！
■シュールな工作「はなやん」
これまで娘さんが作った数々の作品の中で、注目を集めたものの一つが「はなやん」。
自分が被って動くダンボール工作です。
シンプルな作品ですが、どこかホラーのような不気味さも漂います。
注目すべきは、「目」「鼻」「口」の穴の位置。
実際に被ったときにぴったり合うよう、絶妙なバランスで配置されています。
さらに、背面には「おしり」が描いてあり、前から見ても後ろから見てもシュールな作品です。
投稿では実際に動く様子も動画で紹介されており、じわじわと迫ってくる姿はさらにクセが強めです。
そして、「はなやん」シリーズはほかにも。
ダンボールで作った「はなやん」ランドセルも登場。
実際に使うこともできるという、なかなかクオリティが高い作品です。
フタの開閉も可能で、教科書もしっかり入るサイズ感。
工作の域を超えた実用性に、思わず感心してしまいます。
もちろん、ランドセルにもシュールな「顔」と、「おしり」が…！
娘さんは、
「ちゃんと使えるし今度これで学校行ってみよっかな♪」
と言っていたそうです。
「……度胸ありすぎだろ！！」
と、思わず投稿主さんもツッコみます。
笑いと驚きが同時に押し寄せる「はなやん」シリーズ、目が離せませんね。
■「シュールで馬鹿馬鹿しい」がモットー
娘さんは、「シュールで馬鹿馬鹿しい」をモットーに工作をしているそうです。
投稿主さんも、
「いつも絶妙な匙加減で見た事ないようなものを作ってくるので、毎回楽しみです」
と話していました。
娘さんの作品はSNSを飛び出し、テレビ番組で紹介されたこともあるそうです。
芸人さんの頭の中から、脳みそが出てきたかと思うと、もう一人"にゅっ"と現れる作品もありました。
その発想は、毎回予測不能。
しかも、ただ奇抜なだけではなく、しっかり作り込まれているのがすごいところです。
「シュールで馬鹿馬鹿しい」を全力で貫く姿勢。
そこに多くの人が惹きつけられているのかもしれません。
次はどんな「クセ強」作品が誕生するのでしょうか。
娘さんの自由な発想から、ますます目が離せません。
気になる方は、カニ軍艦太郎（@kanitokage）さんのXをチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり