野球の世界一を決める第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンド・プールBが6日（日本時間7日）、ダイキン・パークで行われ、米国はブラジルと対戦。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が初回の第1打席に左中間への先制2ランを放った。

■スター軍団を率いる絶対的支柱

前日はチャイニーズ・タイペイとのプールC初戦で、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が衝撃の満塁弾を放ち、東京ドームを沸かせた。WBC初出場で米国の主将を務めるジャッジも「3番右翼」で先発すると、初回の第1打席でいきなり魅せた。

1死二塁で迎えた第1打席、ジャッジは相手先発ボー・タカハシ投手（西武）の4球目スイーパーを捉えると、角度25度の打球が106.3マイル（約171.1キロ）で右中間へ一直線。飛距離405フィート（約123.4メートル）の一打はスタンドへ吸い込まれた。

この一打に米スポーツ専門局『FOXスポーツ』の公式Xも「全員立ち上がれ！アーロン・ジャッジがWBC初打席でアメリカにホームランをもたらす」と投稿。WBC公式Xも「アーロン・ジャッジ、ようこそワールド・ベースボール・クラシックへ！」と祝福した。

33歳にしてWBC初出場となるジャッジは主将として、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）やボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）といった豪華スターを束ねる役割も担う。優勝を狙う米国を支える主役候補が、いきなり千両役者ぶりを見せつけた。