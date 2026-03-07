■世界ジュニアフィギュアスケート選手権 男子シングル・フリー（日本時間7日、エストニア・タリン）

ショートプログラム（SP）首位の中田璃士（17、TOKIOインカラミ）が、フリースケーティング（FS）でも圧巻の演技で、自己ベストの合計268.47点をマーク。日本勢男子初の世界ジュニア連覇を達成した。

SP2位のソ・ミンギュ（17）が2位、SP4位の西野太翔（16、星槎国際横浜）がFS2位の好演技で3位表彰台入り。SP3位の蛯原大弥（17、駒場学園高）は冒頭でのジャンプミスが響き9位で終えた。

中田は冒頭の4回転サルコウを完璧に決めると、高さのある4回転トウループ、トリプルアクセルで勢いに乗った。後半もジャンプのミスはなく、最後の3回転ループを決めると、ガッツポーズ。滑り終えるとリンクに倒れ込み、喜びを爆発。会場はこの日一番の大歓声に包まれた。

得点はショート（89.51点）、フリー（178.96点）ともに自己ベストを更新し、最初のサルコウはGOE（出来栄え点）で驚異の4点台（4.30）がついた。

西野は冒頭から4回転トウループ、4回転サルコウを決めて勢いに乗ると、ジャンプを次々と着氷させた。トリプルアクセルで回転不足を取られたが、ほぼノーミスの会心の滑りで、演技後は力強くガッツポーズ。中田と日本勢2人が表彰台入りを果たした。

【男子シングル結果（合計点）】

金）中田璃士 268.47点

銀）ソ・ミンギュ 243.91点

銅）西野太翔 241.23点

・・・・・・・・・・・・・・・・

9位）蛯原大弥 217.52点

