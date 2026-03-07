◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾ーチェコ（2026年3月7日 東京D）

24年プレミア12王者・台湾が“背水の陣”でチェコと激突。日本にコールド負けを喫して一夜明けて台湾チアたちも東京ドームへ早朝移動した。初回から台湾代表は2点先制した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36名で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36名から選抜された12人が来日した。

台湾は6日に日本と対戦。大谷翔平（ドジャース）に満塁弾を浴びるなど0―13のコールド負けを喫して2連敗となった。

日本戦から一夜。デーゲームのため台湾チアたちも早朝から移動していた姿をSNSで投稿していた。

台湾チアの応援に応えるように台湾代表は初回からチャンスメークした。先頭のチェン・ツーがセーフティバントで出塁した。その後、1死一、二塁からダブルスチールを敢行。相手のミスの間に先制に成功。今大会初得点となった。さらに4番のチャン・ユーチェンの右前適時打で初回から2点を先制した。