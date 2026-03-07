マツコ、飲食店で“頼んだことがない”料理を告白「良さ、殺してない？」 有吉弘行も共感「絶対頼まない」
タレントのマツコ・デラックス（53）が6日、テレビ朝日系『マツコ＆有吉かりそめ天国』（後8：00）に出演。飲食店で頼んだことがない料理を明かした。
【動画】有吉は最近“花巻そば”を初堪能！
番組で「いつも挑戦しようと思いつつも頼んだことがないメニューありませんか？」と視聴者からの投稿が紹介されると、マツコは「あたし、餡かけチャーハン、食べたことない」と告白。有吉弘行（51）も「俺も自分で積極的には絶対頼まない」と共感を示した。
その理由について、マツコが「チャーハンの良さ、殺してない？お米のあの状態を口で楽しみたいわけじゃん？チャーハンって。餡かけ、かけちゃったら…」と持論を展開。これには有吉も「その通りです」「さんざんさあ『あなたはパラパラ派？しっとり派？』とかさ『おいしいチャーハンの作り方！パラパラに』とか言っといてさ、なんで餡かけてんだよ！って」と物申していた。
