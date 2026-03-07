「お前が一番…」整形総額1000万円モデル、引き金となった実母の暴言に絶句
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#6が8日夜放送。#6のスタジオゲストには、俳優・モデルとして活躍し、1児の母でもある新川優愛が登場する。
【写真】整形総額1000万円のモデルも登場 『秘密のママ園2』最新回より
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
#6では、一般男性（ロケバス運転手）との結婚で大きな話題を呼んだ新川が、夫の連絡先を聞き出した際の“巧妙なテクニック”を明かし、MC陣も盛り上がる。
一方、新川に対し、MCの滝沢が「今日は悪口言っていただきましょうね〜」と冗談交じりに切り込み、スタジオの笑いを誘う一幕も。新川は夫婦のリアルな役割分担や意外な子育て術など、知られざる家庭の素顔を赤裸々に語る。
また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、整形を繰り返し、総額1000万円をかけたというインフルエンサーで、“とみmama”の愛称でモデルとしても活動するヒトミさんに密着する。「お前が一番…」と、実母から浴びせられた暴言が引き金となり、整形と繰り返すことになったヒトミさん。複雑な家庭環境や荒れた思春期など、次々と明らかになる壮絶な過去にスタジオは絶句…。どん底から彼女を救い出した“祖父母の無償の愛”と、現在の幸せな家族の絆に、新川も「芯が強い」と称賛を送る。
さらに、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、女性の約8割が経験しているという「尿もれ」事情をテーマに、ママたちのリアルな悩みを深掘り。専門家を交え、誰にも言えない女性特有のデリケートなコンプレックスに建前なしで切り込む。“ママたちのリアル”が詰まった『秘密のママ園2』#6はABEMAにて8日21時放送。
【写真】整形総額1000万円のモデルも登場 『秘密のママ園2』最新回より
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
一方、新川に対し、MCの滝沢が「今日は悪口言っていただきましょうね〜」と冗談交じりに切り込み、スタジオの笑いを誘う一幕も。新川は夫婦のリアルな役割分担や意外な子育て術など、知られざる家庭の素顔を赤裸々に語る。
また、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、整形を繰り返し、総額1000万円をかけたというインフルエンサーで、“とみmama”の愛称でモデルとしても活動するヒトミさんに密着する。「お前が一番…」と、実母から浴びせられた暴言が引き金となり、整形と繰り返すことになったヒトミさん。複雑な家庭環境や荒れた思春期など、次々と明らかになる壮絶な過去にスタジオは絶句…。どん底から彼女を救い出した“祖父母の無償の愛”と、現在の幸せな家族の絆に、新川も「芯が強い」と称賛を送る。
さらに、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、女性の約8割が経験しているという「尿もれ」事情をテーマに、ママたちのリアルな悩みを深掘り。専門家を交え、誰にも言えない女性特有のデリケートなコンプレックスに建前なしで切り込む。“ママたちのリアル”が詰まった『秘密のママ園2』#6はABEMAにて8日21時放送。