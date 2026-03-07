Snow Man宮舘涼太主演『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル解禁 追加キャストに佐藤江梨子・丸山智己ら
Snow Manの宮舘涼太が主演する4月4日スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、メインビジュアルが解禁。また、追加メインキャストとして、佐藤江梨子、丸山智己、番家天嵩、石田ひかりの出演が発表された。
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘涼太が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
佐藤江梨子が演じるのは、くるみと同期入社のファッション誌編集部員・富野美晴。恋愛から遠ざかっていたくるみがエータに恋している様子に気づいて、つきあうようけしかけるが、まさかエータの正体がアンドロイドとは思いもせず…。
佐藤は宮舘がドラマ初出演した『ぬけまいる〜女三人伊勢参り』（2018年／NHK）で共演しており、「そのときのこと覚えていてくださって…。なんていうか、甥っ子が育っている…みたいな感覚で、すごくうれしいです！」と本作での再会を喜んでいる。
丸山智己が演じるのは、週刊誌の編集長・赤松明久。くるみの能力を高く評価している赤松は、視野を広げてもらうため彼女を少女漫画編集部に送りだした元上司だ。
丸山は「赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたら…」と役柄への思いを打ち明けつつ、「ぶっ飛んだおはなしですが、それ故にものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっています」とPRしている。
13歳の番家天嵩が演じるのは、400年後の未来からエータを現代に送り込んだ、くるみの子孫・時沢レオ。エータを心配し時々現代にやって来るため、宮舘との共演シーンが多く、「（宮舘さんは）よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。“寒くない？”って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているので、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！」と、すっかり“座長”を慕っている。
石田ひかりが演じるのは、くるみとエータが暮らすマンションの大家・南風董子。世話好きで、エータのことをくるみの婚約者とカン違いして2人を応援する役どころだが、実は石田、かねてから大家さん役に憧れがあり、今回のオファーが「とてもうれしかった」とのこと。「ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと…。私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています」と語る。
解禁となったポスタービジュアルの最大のポイントは、どんな“壁”があろうともヒロインを守り抜くアンドロイド・時沢エータの魅力を最大限に伝える“壁穴”で、エータとくるみの“恋”を予感させる“ハート型”にぶち抜かれている。エータがアンドロイドであることは、彼の腕からのぞく機械が分かりやすく描写。一方、自分が守られる立場になるなんて思いもよらないくるみは日常感のあるファッションで、けげんそうな表情を浮かべている。
少女漫画雑誌の編集部が舞台ということもあり、漫画のコマやオノマトペをイメージしたデザインで、登場人物たちの個性も表現。さらに、未来感と令和感が両方感じられる色合いも意識。カラフルだけれど、どこかほっこり、やさしい雰囲気の色を使っている。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて4月4日より毎週土曜23時放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐藤江梨子（富野美晴・役）
――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください
SF映画を見て育ってきた世代なので、うれしかったですね。このドラマはSFファンタジーであり、ラブコメディーでもあるので、どういう作品になるんだろうと、とても興味がわきました。脚本を読んでも、次はどうなるのか全然、想像がつきません！
――アンドロイド・時沢エータ役の宮舘涼太さんと共演した印象を教えてください
本当に役になりきっていらっしゃって、おめめキラキラ、顔色ひとつ変えず頑張っていらっしゃいます。私、宮舘さんが初めてドラマに出演された作品でご一緒しているのですが、“そのときのこと覚えていらっしゃいますか？”とお聞きしたら、すごく覚えていてくださって…。勝手ながら、なんていうか、甥っ子が育っていく…みたいな感覚で、とてもうれしいです。心から応援しています！
――現場の雰囲気はいかがですか？
それこそ舘様と臼田あさ美さんがいつも明るく盛り上げてくださるので、私たちはのんびりやらせていただいています！ 私はファッション誌の編集者を演じていますが、編集の方って個性的な人が多いと思うので、そこを誇張しながら演じています。
――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？
エータは400年後の未来からやって来ますが、私はあと40年後の未来が心配（笑）。すっとぼけたことばかりしでかすと思うので、ドラえもんみたいなロボットと一緒に暮らしたいな。「こらこら、危ないぞ！」みたいにロボットに注意してもらいながら暮らしたいです（笑）。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
とても楽しいSFファンタジーラブコメディーです。キュンってしながら、次の展開が想像できないお話になっていると思うので、ぜひ“タミ恋”を流行らせてください！
■丸山智己（赤松明久・役）
――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください
タイトルを聞いてイメージがまったくわかなかったのですが、とにかくすごい企画を考えたなと思って…。もう撮影が楽しみでしかなかったですね。
なんといっても、ストーリーがものすごくぶっ飛んでいるじゃないですか！ いきなり僕の常識を壊されましたし、脚本もすごく面白くて、ドキドキしながら最後まで読みました。
――現場の雰囲気はいかがですか？
僕は、勝村（政信）さんと臼田（あさ美）さんとの共演シーンがほとんど。臼田さんとは子育ての話で盛り上がりましたし、勝村さんはプライベートでも仲良くさせてもらっている大好きな先輩ですので、緊張感はありながらも、すごく楽しくやらせていただいています。
僕が演じる赤松はエータさんとも絡んでいないですし、アンドロイドの存在も知らないので、どういうテンションでいたらいいのかと思いつつも、赤松という人間のブレない部分をきちんと演じられたらなと考えています。
――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？
僕は現実主義者なので…ターミネーターに恋をさせてほしいですね。どんなアクションに対し、どんな気持ちになるのか、たぶん相手はすごくわかっているわけですよ。でも僕はあまのじゃくなので、理解されすぎると、逆にエッと引いてしまう。おそらくそこも計算してくれるんじゃないかな。どんなふうに僕を攻めてくれるのか、そういうところが楽しみです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
ぶっ飛んだおはなしですが、ぶっ飛んでいるが故に、ものすごくピュアでキュンとする部分がいっぱいあって、おじさんでも楽しめるドラマになっていると思います。ぜひご覧ください。
■番家天嵩（時沢レオ・役）
――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください
レオが未来から来る子孫の役だとわかったとき、最初に気になったのが服装でした。400年後ってどんな感じの服になっているのかなと思ったら、まさかの銀ピカでした。でも意外に着心地がよくて快適に過ごしています（笑）。
髪は最近少し伸ばしていたので抵抗はあったんですけど、坊主にしました。やっぱり楽なので、これからしばらく坊主生活が続くと思います。あと、目のメークでも未来人っぽさを増しています！
――アンドロイド・時沢エータ役の宮舘涼太さんと共演した印象を教えてください
よく声をかけてくださって、撮影の合間、いろいろな話をしています。「寒くない？」って衣装を気にかけてくださったり、あとは僕、部活でバスケやっているのですが、その話を聞いてくださったり…めちゃくちゃやさしい方です！
――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？
空を飛べるなら背中に乗って世界中を飛んで旅したいです。スピードを出してもらって、いろいろなところ、旅してみたいです。
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
レオが400年後からこの銀ピカな服装でやってくるので、そこをぜひ見てください！
■石田ひかり（南風董子・役）
――オファーを受けたときの率直なお気持ちを教えてください
大家さん役に憧れがあったので、とてもうれしかったです。ほかの作品でも、大家さんって愛されキャラが多くて重要な役割を占めていますよね。距離感の近さとか関係性とか、日本独特の存在なのかもしれないなと思っています。私も若いころからさまざまな物件で暮らしてきましたが、その都度、大家さんに恵まれてきました。引っ越した後も年賀状をやり取りしている方も…。歴代の大家さんのお顔を思い浮かべながら演じています。
――宮舘涼太さん、臼田あさ美さんと共演した印象を教えてください
もちろん活躍はずっと拝見してきましたが、舘様とご一緒するのは今回が初めてです。落ち着いた大人の男性だなと思いました。今度、ステージ上の舘様もぜひ拝見したいです。
あさ美ちゃんは本当に素敵な俳優さんだなと思ってずっと見てきたので、今回の共演がとてもうれしくて…。眼福だなと思いながら過ごしています。
――もしもターミネーターと恋しちゃったら…どんなことをしたいですか？
屈強オブ屈強でしょうから、悪い人から守ってもらいたいですね。空も飛んでもらいたい！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
本当に楽しいドラマになると思いますので、ぜひみなさん楽しみにしていてください。私にはかわいい相棒（＝フレンチブルドックのアンドレ）もいますのでその子にもぜひご注目ください。
