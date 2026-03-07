“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、もはや芸術品の最新デジタル写真集
『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。
【写真】もはや芸術品のメリハリボディ！ 澄田綾乃デジタル写真集より
澄田綾乃は、1999年山口県生まれ。“令和最強のメリハリボディ”と呼ばれ、各誌グラビアで活躍。俳優としてドラマ『不適切にもほどがある！』に出演。写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
素肌が透けるセクシーなランジェリー姿を披露。色っぽい表情に思わずドキドキしてしまいます。女性の美を究極に表現する企画も相まって、光や撮影地を活用しながら“令和最強のメリハリボディ”と称される美貌を、惜しげもなく撮影していく！
表紙では、胸元がぱっくり空いたふんわりとしたバストの膨らみと、すらっとした曲線美を堪能できる。次のページでは、大人なお姉さんを感じる爽やかなフォーマル衣装から覗く太ももと、履いていたタイツを脱ぎ捨てる描写に鼓動が早くなってしまうはず…。
さらにランジェリー風の衣装のまま、荘厳な赤い廊下の上でポージングを披露しており、光の屈折で美貌を増幅させている。そして懐かしさを感じる階段の上で、純白のランジェリーのまま座る様相は、もはやスタンディングオベーション級の芸術品に見えてしまう。
グラビアン魂らしいアンニョイな表情やポージングに、ぜひチェックしてほしい！
