『仮面ライダーゼッツ』第25話場面カット

写真拡大

　今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第25話「始める」が、あす3月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。

【動画】莫の新しいミッションスタート　第25話予告

　冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！

■第25話「始める」あらすじ

　病院のベッドで目覚めた莫（今井）は、これまでの体験がすべて夢だったことを悟る。しかし、夢であるなら、なぜゼッツドライバーとカプセムがここに…？

　混乱しつつも眠りについた莫は、夢の中でねむ（堀口真帆）と再会。すべての体験は単なる悪夢だったのか、それとも！？

　『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。