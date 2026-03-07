『仮面ライダーゼッツ』第25話「始める」、夢は終わり新たな世界が始まる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第25話「始める」が、あす3月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】莫の新しいミッションスタート 第25話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第25話「始める」あらすじ
病院のベッドで目覚めた莫（今井）は、これまでの体験がすべて夢だったことを悟る。しかし、夢であるなら、なぜゼッツドライバーとカプセムがここに…？
混乱しつつも眠りについた莫は、夢の中でねむ（堀口真帆）と再会。すべての体験は単なる悪夢だったのか、それとも！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
