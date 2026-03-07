『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第4話「地底の要塞」、続発する“施設消失事件”を解決せよ
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第4話「地底の要塞」が、あす3月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ドリルマシンが大地を穿つ！ 第4話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜が演じる。
■第4話「地底の要塞」あらすじ
多元地球Σ3302で、重要な施設が次々と消える怪事件が発生！ 現場へ向かった怜慈（長田光平）は、銀河連邦警察の捜査官コンビ・有本未空朗と羽村翔子（渡邉結衣）に出会う。普通ならアリ得ない有本の存在に怜慈は驚きながらも、一緒に捜査を始める。
やがて怜慈たちは、謎の地下要塞にたどり着き、怪事件犯のドリルマシンに襲われピンチに…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
