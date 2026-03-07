ベッカム家、不仲の長男ブルックリンの誕生日を祝福 それぞれインスタグラムでメッセージ
長男ブルックリンとの確執が伝えられるベッカム家。1月にはブルックリンが両親を糾弾する長文声明をインスタグラムに投稿し、両親や弟たちをフォロー解除したとも伝えられる中、3月4日に27歳の誕生日を迎えたブルックリンに、家族がお祝いメッセージを投稿した。
【写真】ブルックリンの写真とともに、家族がメッセージを投稿
元サッカー選手のデヴィッドは、インスタグラム・ストーリーにて、幼いブルックリンと写るモノクロ写真や、プールで写した親子3ショットを公開。「今日で27歳」「ハッピーバースデー、バスター」「愛している」とコメント。
ヴィクトリアもプールの写真とともに「誕生日おめでとう、ブルックリン。家族皆あなたを愛している」とメッセージをシェアしたほか、まだおむつをつけたブルックリンと庭のような場所で楽しそうに遊ぶ写真を公開した。
弟のロメオは、幼い頃に撮影したサッカージャージ姿の2ショットをシェア。クルスは、生まれたばかりの自分を抱きかかえるブルックリンの写真をアップし、「大好きだよ」と綴った。
長く家族仲の良さで知られてきたベッカム家だが、2022年にブルックリンがニコラ・ペルツと挙式した頃からトラブルが囁かれるようになり、デヴィッドの50歳を祝う誕生日パーティーが相次いで行われた昨年5月に確執が表面化。
今年に入り、ブルックリンがインスタグラム・ストーリーにて、「人生の大半を支配されてきた」と両親を非難。「ファッションショーやパーティーなどあらゆるプロモーション活動に出席し、『完璧な家族』をアピールしようと努めてきた」と訴えたほか、妻ニコラに対する両親の仕打ちなどを訴えていた。
また一家の三男クルスは昨年末に、両親がブルックリンをインスタグラムでフォロー解除したという報道を否定し、ブルックリンからインスタグラムで「突如ブロックされた」と事情を説明。そうした中、今年2月にはクルスが兄弟3人で写る写真をシェアし、ブルックリンに歩み寄りを見せたのではと話題になった。
なお、デヴィッドの投稿にある「バスター」とは、デヴィッドがブルックリンに付けた愛称として知られている。ブルックリンは、「Love you Bust（大好きだよ、バスター）」とタトゥーを入れていたが、最近除去の施術を受けたことが伝えられていた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
「ロメオ・ベッカム」Instagram（＠romeobeckham）
「クルス・ベッカム」Instagram（＠cruzbeckham）
【写真】ブルックリンの写真とともに、家族がメッセージを投稿
元サッカー選手のデヴィッドは、インスタグラム・ストーリーにて、幼いブルックリンと写るモノクロ写真や、プールで写した親子3ショットを公開。「今日で27歳」「ハッピーバースデー、バスター」「愛している」とコメント。
弟のロメオは、幼い頃に撮影したサッカージャージ姿の2ショットをシェア。クルスは、生まれたばかりの自分を抱きかかえるブルックリンの写真をアップし、「大好きだよ」と綴った。
長く家族仲の良さで知られてきたベッカム家だが、2022年にブルックリンがニコラ・ペルツと挙式した頃からトラブルが囁かれるようになり、デヴィッドの50歳を祝う誕生日パーティーが相次いで行われた昨年5月に確執が表面化。
今年に入り、ブルックリンがインスタグラム・ストーリーにて、「人生の大半を支配されてきた」と両親を非難。「ファッションショーやパーティーなどあらゆるプロモーション活動に出席し、『完璧な家族』をアピールしようと努めてきた」と訴えたほか、妻ニコラに対する両親の仕打ちなどを訴えていた。
また一家の三男クルスは昨年末に、両親がブルックリンをインスタグラムでフォロー解除したという報道を否定し、ブルックリンからインスタグラムで「突如ブロックされた」と事情を説明。そうした中、今年2月にはクルスが兄弟3人で写る写真をシェアし、ブルックリンに歩み寄りを見せたのではと話題になった。
なお、デヴィッドの投稿にある「バスター」とは、デヴィッドがブルックリンに付けた愛称として知られている。ブルックリンは、「Love you Bust（大好きだよ、バスター）」とタトゥーを入れていたが、最近除去の施術を受けたことが伝えられていた。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
「ロメオ・ベッカム」Instagram（＠romeobeckham）
「クルス・ベッカム」Instagram（＠cruzbeckham）