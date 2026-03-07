『名探偵プリキュア！』第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」、マコトジュエルを取り返すため怪盗・ニジーに立ち向かえ!!
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」が、あす3月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ポチタンが倒れてしまった！ 第6話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」あらすじ
ポチタンのおかげで助かったものの、怪盗団ファントムの怪盗・ニジーにマコトジュエルをうばわれてしまったあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。キュアット探偵事務所に戻り、ジェット先輩にポチタンの様子を見てもらうと、みくるは「マコトジュエルを取り返してくる」と駆け出していってしまう。
プリキットが光りだした理由を突き止めようとするジェット先輩に、あんなはプリキットをみくるに渡せなかった理由を打ち明ける。それを聞いたジェット先輩は、みくるとあんなが逆になったみたいだ、と語り、みくるの後を追うように背中を押す。
一方、みくるを浜辺に呼び出していたニジーは、怪盗団ファントムの一員のるるか（声：東山奈央）、マシュタンとともに待ち構えていた。プリキットボイスメモでみくるの行き先を聞いたあんながやってくると、ニジーは2体のハンニンダーを呼び出し、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かう。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
