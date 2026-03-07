◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ドミニカ共和国１２―３ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国が、ニカラグアを破って白星発進を飾った。

１点を先取されたドミニカは初回に連打などで２点を返して逆転。２回に２点を返され再逆転を許したが、３回にロドリゲス（マリナーズ）の適時打で再び追いついた。

３―３で迎えた６回に先頭打者の主将マチャド（パドレス）が左翼線を破る二塁打で出塁。続くカミネロ（レイズ）が外角高めの直球をバックスクリーン右へライナーで打ち込む、勝ち越し２ランを放った。大歓声の中、何度も止まって喜びを爆発させながらホームイン。今大会用に用意されたナインの名前入りのホームランジャケットを羽織ってハイタッチをかわした。

５−３の７回には無死満塁からゲレロ（ブルージェイズ）の左犠飛で１点を追加。８回には先頭のロドリゲスが左越えソロ、１死二、三塁から代打クルーズが４５０フィート（約１３７・２メートル）の特大３ランで１０点目。ゲレロの適時二塁打、この回２打席目のロドリゲスの適時打でさらにで突き放し、６点のビッグイニングとした。

先発サンチェス（フィリーズ）が１回１／３で３失点ＫＯ。「３〜４回を投げて欲しい」と話していたプホルス監督にとって大誤算だったが、救援したブラソバン（メッツ）から細かい継投でニカラグアを封じた。

「銀河系打線」が大爆発とはいかなかったものの、チーム打撃に徹し、逆に本気度を感じさせたドミニカ共和国。「この舞台は何百万人ものファンが見るし、球場で観戦する人もいる。選手たちの仕事は集中し、優勝を勝ち取ろうとすることだ」と話していた同監督にとって手応え十分な初戦となった。