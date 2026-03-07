フリーの刈川くるみアナウンサーが、４日に発売した初の写真集「星のない空」（集英社、税込み３３００円）に向けた体作りを７日の発売記念イベントで明かした。

２か月ほど前から「弟がボディービルをしていて、弟に筋トレと食事メニューを全部組んでもらってやりました」。「朝起きた時に鏡を見るのが楽しくなって、朝起きるのが楽しみになった。おなかに線が入っていくのを写真撮って、それを弟に報告して、褒めてもらっていました」とはにかんだ。

ロケ地に選んだニュージーランドは、普段から自然が多いところに行くことが多い刈川も「生きている中で空気が一番おいしかった。１５時間くらいかけて移動したけど、一気に疲れが飛んだ」と感動。「羊に追いかけられる経験が楽しくて、かわいい。普段お仕事では出したことのない表情」とお気に入りカットも紹介した。

仕事では「新たな一面を出したい」と向上心を見せる刈川。「プライベートでは毎月旅行を目標にしているので、どこかにいって得られたものを仕事に還元したい」と笑みを浮かべていた。