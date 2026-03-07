フリーの刈川くるみアナウンサーが７日、初の写真集「星のない空」（集英社、税込み３３００円）の発売記念イベントを都内で行った。

写真集発売は「一番最初に立てた目標の１つ」と念願。決まった瞬間を「来たーーーって」。「１冊丸々自分になるうれしさと不安が入り交じった」と振り返った。福岡にいる父にも電話で報告し「電話越しでも分かるくらい泣いていた。『パパも頑張らないといかんね〜』と（言っていた）」と会話を明かした。

場所だけでなく衣装やメイク、一つずつにこだわり「見ていて飽きない多彩な写真集を目指した。同じ人かなと思ってもらえるくらい」。「自分で構成できるので、ぼけーとした写真とかただただ自然に癒やされている写真とか」と新たな一面を垣間見せる。さらに「事務所の同世代の子たちの写真集を実際に買って、見て、ランチに行った時に『これはどういう表情なの？』『どういう角度で撮ったの？』」と経験者への”取材”も行った。

できばえには「９９点」。「普段から自分に自信がないけど、お世話になっているプロフェッショナル集団と撮影したので」と説明。「あと１点は見ていただける方につけてもらえれば」とおねだりした。

日大法学部を卒業し、フリーアナウンサーに。報道志望で、現在も日本テレビ系「Ｏｈａ！４」（月〜金曜、前４時半）、「日テレＮＥＷＳ２４」に出演するが、今後の目標を「ラジオの自分の番組を持つこととバラエティー番組に出演すること」と語った。