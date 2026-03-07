¡ãAugusta Camp 2026¡ä8·î³«ºÅ·èÄê¡£º£Ç¯¤Ï¿Á ´ðÇî¡õÄ¹ß·ÃÎÇ·¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤
¥ª¥Õ¥£¥¹¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãAugusta Camp¡ä¤¬¡¢2026Ç¯8·î15Æü(ÅÚ)¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤ÇÁ°Æü8·î14Æü(¶â)¤ËÁ°Ìëº×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ãAugusta Camp 2026 ¡ÁHATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary¡Á¡ä¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡È¿Á ´ðÇî¡õÄ¹ß·ÃÎÇ·¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡É¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À§Èóº£Ç¯¤Ï²ñ¾ì¤Ç2¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¿Á ´ðÇî¡¢Ä¹ß·ÃÎÇ·¡¢°É»Ò¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡¢²¬ËÜÄêµÁ(COIL)¡¢¤¢¤é¤¤æ¤¦¤³¡¢¸µ¤Á¤È¤»¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤µ¤«¤¤¤æ¤¦¡¢¾¾¼¼À¯ºÈ¡¢¥ë¥¤¡¢ÂçÅì¤Þ¤ß¡¡¤Î12ÁÈ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÆü¤è¤ê¡¢°É»Ò¡¦»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡¦¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¿Á ´ðÇî¡¦Ä¹ß·ÃÎÇ·¡¦¾¾¼¼À¯ºÈ¤Î³Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖAugusta Base¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ËÜ¸ø±é¡¦Á°Ìëº×¤È¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥ó¥¥å¡¼¥«¡¼¥É¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë´ò¤·¤¤¤ªÆÀ¤Ê¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤«¤é¤ÎÆþ²ñ¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
Á°Ìëº×¤Ç¤Ï¡¢¸ø±é¤Î¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Á ´ðÇî¡õÄ¹ß·ÃÎÇ·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ê8/14Çñ¡Ë¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤â·èÄê¡£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¥×¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ìëº×¤«¤é¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤´ë²è¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î8·î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¥¥ã¥ó¥×¡£²÷Å¬¤Ê²°Æâ²ñ¾ì¤Ç¡¢¿Á¤ÈÄ¹ß·¤Î20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡ãAugusta Camp 2026 ¡ÁHATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary¡Á¡ä
2026Ç¯8·î15Æü(ÅÚ) ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
³«¾ì12:00 / ³«±é14:00 / ½ª±é20:00(Í½Äê)
½Ð±é¼Ô¡§¿Á ´ðÇî¡¢Ä¹ß·ÃÎÇ·¡¢°É»Ò¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡¢²¬ËÜÄêµÁ(COIL)¡¢¤¢¤é¤¤æ¤¦¤³¡¢¸µ¤Á¤È¤»¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤µ¤«¤¤¤æ¤¦¡¢¾¾¼¼À¯ºÈ¡¢¥ë¥¤¡¢ÂçÅì¤Þ¤ß
¢£ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁªÂòÀ©)
¡°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È / Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç ¡ï13,000(ÀÇ¹þ)
¢³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç ¡ï8,000(ÀÇ¹þ)
£¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç ¡ï6,000(ÀÇ¹þ)
¡ãÀÊ¼ïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¢£¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎËç¿ôÀ©¸Â¡§12Ëç
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¾ðÊó¡Ê8/14¡Ê¶â¡ËÁ°Ìëº×¡¦8/15¡ÊÅÚ¡ËËÜ¸ø±é¶¦ÄÌ¡Ë
ºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)10:00 ¡Á 2026Ç¯4·î5Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
°É»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö°É»ÒÄØ¡× http://www.ankotsubaki.com/
»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖBOOGIE HOUSE¡× http://www.boogie-house.com/
¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖDELUXE¡× http://www.sukima-de-luxe.com/
¿Á ´ðÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHome Ground¡× https://www.home-ground.tv/
Ä¹ß·ÃÎÇ·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡ÖIN MY ROOM -NAGASAWA TOMOYUKI CLUB-¡× https://nagasawainmyroom.com/
¾¾¼¼À¯ºÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤à¤íÂ¼¤Î½¸²ñ½ê¡× https://muromura.net/
Office Augusta Fan Community ¡ÖAugusta Base¡× https://augustabase.com/
¢¨´ü´ÖÆâ¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨FC¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Ï¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¢Á°Ìëº×¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¡¦Á°Ìëº×¤È¤â¡¢FCÀè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ºÇÂ®Àè¹Ô¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥ó¥¥å¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãAugusta Camp 2026 ¡ÁHATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary¡Á¡äÁ°Ìëº×
2026Ç¯8·î14Æü(¶â)¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ÑÍ÷»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é 18:30 / ½ªÎ» 19:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§¿Á ´ðÇî¡¢Ä¹ß·ÃÎÇ·¡¢°É»Ò¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡¢²¬ËÜÄêµÁ(COIL)¡¢¤¢¤é¤¤æ¤¦¤³¡¢¸µ¤Á¤È¤»¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¤µ¤«¤¤¤æ¤¦¡¢¾¾¼¼À¯ºÈ¡¢¥ë¥¤¡¢ÂçÅì¤Þ¤ß
¢£ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁªÂòÀ©)
¡°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È / T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¡ÊM¡¦LÁªÂòÀ©¡Ë¡§¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¢³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È/ T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¡ÊM¡¦LÁªÂòÀ©¡Ë¡§¡ï4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
£¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È/ T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¡ÊM¡¦LÁªÂòÀ©¡Ë¡§\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¤°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¥³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¦¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¡§\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç¿ôÀ©¸Â4Ëç
¡ãÀÊ¼ïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡Á¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎËç¿ôÀ©¸Â¡§12Ëç
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡Ê8/14¡Ê¶â¡ËÁ°Ìëº×¡¦8/15¡ÊÅÚ¡ËËÜ¸ø±é¶¦ÄÌ¡Ë
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉ¨¾å¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ç¤â¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤ÏÊÌÅÓ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¤ªÀÊ¤¬Ï¢ÈÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤(Á°¸å¤Î¤ªºÂÀÊ)¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍøÍÑ´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅöÁª¸åSOGO TOKYO ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤´Æ±¹Ô¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤È¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÉÔ²Ä¡Ë
¡¦Æþ¾ì»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà(ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É)¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO
03-3405-9999(·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00¢¨Æü ÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)
http://www.sogotokyo.com/
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
8·î14Æü¡Ê¶â¡ËÁ°Ìëº×¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡¦½ÉÇñ¤Î¤ß¥×¥é¥ó
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://entame.knt.co.jp/tour/2026/08/ac2026/
