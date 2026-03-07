6日にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の初戦を迎えた野球日本代表・侍ジャパン。大谷翔平(ドジャース)のグランドスラムなど大量13点を奪って、台湾代表に7回コールド勝利と好発進を決めた。



【写真】日本中を感動させた「おしん」女優 WBCモード全開 侍ユニ姿の今

1983年から84年放送のNHK連続テレビ小説「おしん」やTBS系ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」で知られる、女優・小林綾子は6日に更新した自身のブログでユニホーム姿を披露。「『お茶点てポーズ』で、何杯のお茶を頂くことができるでしょうか？楽しみ～」とノリノリのポーズのショットを添えた。



写真は白のユニホームに紺のキャップをかぶって、茶碗と茶筅を持ちながらポーズを取る姿。背中には「16」「OHTANI」の文字入りで熱の入りようが伝わってくる。「とにかく大谷選手の活躍も、また期待してますよん」とつづり、「今回は特にどちらの国も本気モードのようですが、2連覇目指して、みんなで応援いたしましょ～」と他国の状況も分析しながら期待を膨らませた。



お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介は現地観戦。同日更新のインスタグラムに「WBC初戦!!! 色んな縁がありまして、生で観戦する事に^_^」と記し、グラウンドを背にしたショットを投稿。「見渡す限りメジャーリーガー。 日本にいたら見れない数々の選手。マジでヤバかったです。」と感動をストレートに表した。



また、アイドルグループ「＝LOVE」の山本杏奈も同日更新のインスタグラムで、「東京ドーム行ってきました！ すごすぎる試合を観ることができました」と報告。東京ドームをバックに、背中に「18」「YAMAMOTO」入りのユニホーム＆スカートのキュートな姿を披露した。芸能人も連覇を狙うWBCで盛り上がっている。



（よろず～ニュース編集部）