犬を不快にさせる『スキンシップ』５選

良かれと思ってやっていたスキンシップが、実は愛犬に苦痛を与えているのだとしたら……。ここでは、犬を不快にさせるスキンシップを紹介します。1つでも当てはまっているふれあい方がある人は改善しましょう。

1.上から頭を撫でる

上から犬の頭を撫でる人は少なくありません。しかし、これは犬視点から見ると、自分よりも大きな体格の相手に頭を鷲掴みにされている感覚です。

信頼している飼い主であれば、恐怖を覚えない犬も多いかもしれません。しかし、知らない人や飼い主以外の人に上から頭を撫でられると、恐怖や不安を感じる犬が多くいるので気をつけましょう。

2.見えない位置から突然触れる

犬の視界は人間よりも広範囲まで広がっています。しかし、背後などは視界に入らないため、こうした見えない位置から突然触れられると、ビックリしてしまい苦痛を覚える犬が多いです。

犬は突然の行動や音、刺激に警戒心を抱きやすい動物です。したがって、見えない位置から突然触れると、たとえ飼い主であっても驚かせてしまう恐れがあるので控えてください。

3.力強く撫でたり抱きしめたりする

愛犬に触れるとき、つい愛情を込めてぎゅっと抱きしめたり、力強くガシガシと撫でていませんか。力強く撫でたり抱きしめられたりすると、犬は痛みや不快感を覚えます。

撫で方や力の入れ方によっては、皮膚を傷めてしまう恐れもあるので、優しく丁寧に、毛の流れに沿って撫でてあげてください。

4.誤ったタイミングで触れる

以下のタイミングで触れてしまうと、犬にストレスを与えてしまうので注意してください。

寝ているとき 離れて休んでいるとき ご飯を食べているとき ひとり遊びに夢中になっているとき

寝ているときや離れて休んでいるときに触れてしまうと、せっかくの安眠やくつろぎを邪魔してしまいます。また、ご飯を食べているときやひとり遊びに夢中になっているときは、本能的に警戒心が働きやすかったり、興奮しやすい状態なので控えてください。

5.犬が触られたくない部位を触る

しっぽや口元など、体の先端は「触られると不快」「不安」と苦手意識を覚える犬が多くいます。こうした部位を触っていると、知らぬ間に苦痛を与えている可能性があるので気をつけましょう。

犬に喜んでもらえるスキンシップ方法とは

愛犬に喜んでもらえるようなスキンシップとは、どのようなふれあい方なのでしょうか。

触れる前にアイコンタクトや声かけで合図を送る 毛の流れに沿って優しくゆっくり撫でる 顎の下や足の付け根、お腹など喜ぶ部位を撫でる 近寄ってきたときや視線が合ったときなどタイミングを図る 初対面の相手は触れる前に手の匂いを嗅がせる

初対面の相手と触れるときは、触れる前に手の匂いを嗅がせてあげると、相手の情報を知った上でふれあうことができるので、わんこも安心できます。

まとめ

いかがでしたか。何気なくやっているスキンシップが愛犬を苦しめているのであれば、速やかに改善し、喜んでもらえるスキンシップを実践しましょう。スキンシップ方法を改善することで、愛犬との距離もグッと縮まりますよ。

(獣医師監修：葛野宗)