おととい（5日）開幕したWBC＝ワールドベースボールクラシック。日本代表は、きのう（6日）備前市出身の山本投手も登板して台湾との初戦に臨み見事快勝しました。

【写真を見る】WBC日本は台湾との初戦に快勝！先発・山本由伸投手の地元備前市ではパブリックビューイングが行われる【岡山】

先発を任されたのは、日本のエース山本由伸投手です。

「頑張れ頑張れ由伸！頑張れ頑張れ由伸！」

山本投手の地元・備前市では、約170人がパブリックビューイングで応援しました。1回ウラ、山本は、先頭打者をピッチャーゴロで抑えると、続く2番打者には時速150キロの球で勝負し、相手に攻撃のチャンスを与えません。その後、大量援護を受けた山本は、2回ウラにはランナーを背負うもダブルプレーに抑えます。

試合は大谷の満塁ホームランなどもあり、日本が13対0と7回コールドで台湾に勝利しました。

パブリックビューイングに集まった市民たちも大喜びでした。

「すごく楽しめました。最初でゲームをつくってくれて、安心して見られて良かったです。」

「開幕投手で緊張したと思うんですけど、自分の精一杯の投球をしてくれたと思うので、とても良かったと思います。」