川崎麻世、親友カップルの入籍を祝福「涙あり笑いありの手作りのあたたかいパーティに」

俳優の川崎麻世が6日に自身のアメブロを更新。入籍した親友カップルをお祝いするパーティを開催したことを報告した。

この日、川崎は「昨日 最強開運日に晴れて入籍した親友カップルのお祝いを妻の花音の店を貸切で仲間達36人が集まりました」と報告。続けて、妻・花音さんと共に「最初は花音と2人で頑張って風船を膨らませていたら徐々に友達も集まり皆んなで飾り付け 店じゅうを100個以上の風船でいっぱいにしました」（原文ママ）と準備の様子を明かした。

主役の2人が登場し「感動してくれました」とつづり「皆さんの愛情がこもった涙あり笑いありの手作りのあたたかいパーティになりました」と振り返った。

その後は、二次会でもんじゃ焼きを楽しんだといい「いや〜お腹空いていたので美味かった！」とコメント。さらに三次会では友人宅を訪れたことを明かし「俺の為に用意してくれていたバースデープレゼントを頂きました 中身はなんとGUCCIのジャケットです」とサプライズがあったことを報告した。

最後に「さーこれから花音と2人でお店の片付けが待ってます 俺風船割るの嫌いなんだけどな〜」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。