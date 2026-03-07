注目は金製品！？阪神梅田本店で「質流れ品大バザール」　多くの商品が流通価格の「３割〜５割」引きで販売　一方１０００万円超のネックレスも…　３月１６日（月）まで開催

３月４日、阪神梅田本店で「質流れ品大バザール」が始まりました。



８階の催場には約５０ブランドの中古バッグやジュエリーなど、１５万点以上が勢ぞろい。開店直後から多くの人で賑わいました。



なかでも、「ルイ・ヴィトン」や「グッチ」など人気ブランドのバッグなどが３万円〜１５万円のお手頃価格で買える「特別提供品コーナー」は大賑わい。



「３回目です。ディオールです。８万５０００円くらい。コレクターとして集めるのが好きなので。ウキウキしますね」

「エルメスのバーキンとガーデン・パーティ。３００万円ちょっとです。（Ｑまだこれから？）まわるとお財布がちょっと痛いので、きょうはこれで帰ろうかなと」



商品の多くが流通価格の３割〜５割引きで販売されています。今回は、価格上昇に伴い「金」を資産として購入する人が増えていることから、純金小判や金製品などの品揃えに最も力を入れたといいます。



中には、純金にサファイアとダイヤがあしらわれたネックレスも。お値段はなんと１４８０万円です。



「阪神の質流れ品大バザール」は３月１６日（月）まで行われます。