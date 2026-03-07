人気急上昇中「ねっちり食感」のクッキーとは？分厚い生地にキャラメルやマシュマロなどを忍ばせた濃厚な味わい 阪急うめだ本店で開催「第９回 クッキーの魅力」
年々高まるクッキー熱！人気急上昇中の食感とは？
阪急うめだ本店で３月４日に始まったイベント「第９回 クッキーの魅力」！過去最大級、約１２０ブランド、３４０種類のおいしいクッキーが大集結しています。
今回注目なのが「ねっちり」食感のクッキー。分厚い生地にキャラメル・はちみつ・マシュマロ・あめなどを忍ばせ、全体的にねっちりした食感と濃厚な味わいが特徴です。
河西美帆アナウンサーが実際に食べてみると…
今回は品揃えが過去最大級とのこと。阪急うめだ本店の担当者は…
（阪急うめだ本店 洋菓子・ベーカリー担当 峯下拓也さん）「パティシエがていねいに魂をこめてつくったクッキーに期待が高まっているので、多くのパティシエにも会場にお越しいただきながら、阪急オリジナのル商品もつくってもらいながら展開しています。開催期間も２週間と長いですので、何回来ても楽しんでいただけるように、小さいサイズや１枚からなどそろえています。クッキー缶熱もすごく高いので、今年もたくさんのクッキー缶をそろえています」
「クッキーの魅力」は阪急うめだ本店９階の祝祭広場で、３月１６日（月）までの開催です。