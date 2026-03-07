衝撃の再生回数2400万超え　大谷翔平の確信満塁弾が世界規模で大反響　米識者は脱帽「オオタニの知名度はジョーダンが築いた領域に達した」【WBC】

打った瞬間にそれとわかる確信アーチを放った大谷(C)Getty Images

大衆の熱視線が注がれる檜舞台で輝いた偉才に対する反響は、世界規模で広まった。

3月6日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの台湾代表戦で、日本代表は13-0での7回コールドと圧勝。投打で相手を寄せ付けない、まさに横綱相撲で白星発進を飾った。

【動画】世界で話題沸騰 大谷翔平の衝撃グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！

列島をも震撼させた大勝劇にあって、まさしく“主役”となったのは、前回大会のヒーローである大谷翔平だった。「1番・DH」で先発した背番号16は、一死満塁の絶好機で迎えた2回の第2打席に確信の特大アーチをマークするなど、4打数3安打（1本塁打）、5打点と大暴れ。大差がついた7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となったが、存在感を示すには十分すぎるパフォーマンスを見せつけた。

日本の偉才が見せつけた活躍に対する反響の大きさは、何よりも“数字”が物語る。WBCのX公式アカウントが試合中に投稿した大谷の満塁本塁打の動画は、3月7日の11時時点で再生回数がなんと2400万超え。さらに「いいね」も28万以上を数え、「こういう瞬間があるからこそ、人は彼を“世代最高の選手”と呼ぶ」「世界中がこの動画を見るために5秒止まった気がした」といったコメントが相次いだ。