¤Ê¤¼O·¿¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡Ä·ì±Õ·¿¤ÇÉÂµ¤¤ÎŽ¢¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤µŽ£Ž¢½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤µŽ£¤¬·è¤Þ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¼À¥¹À°ì¡Ø·ì±Õ·¿¤Ç¤ï¤«¤ë ÉÂµ¤¤È¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£O·¿¤Î¡Ö½Å¾É²½¤·¤Ë¤¯¤µ¡×¤ÎÍýÍ³
¡ÖO·¿¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¶¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
O·¿¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¡Ö´¶À÷¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö´¶À÷¾É¤Ç½Å¾É²½¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖO·¿¤Î·ìÀò¤Î¤Ç¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë½Å¾É²½¤Ç¤Ï¡¢·ì´ÉÆâ¤Ë·ìÀò¡Ê·ì¤Î²ô¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢ÇÙºÉÀò¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·ìÀò¤¬·ì´É¤òºÉ¤°¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö·ìÀò¾É¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢½Å¾É´µ¼Ô¤ÎÌó3³ä¤Ë¡¢·ìÀò¾É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
·ìÀò¾É¤¬µ¯¤³¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÌÈ±ÖºÙË¦¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¡¢ºÙË¦´Ö¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈùÎÌ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆÃÄê¤Î¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤òÊ¬Èç¤·¤ÆÇ¾¤ÎÈ¯Ç®Ãæ¿õ¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÈéÉæ¤Î·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ´ÀÁ£¤¬ÊÄ¤¸¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤¬³°¤ËÆ¨¤²¤º¤ËÂÎÆâ¤Ë¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¯Ç®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£È¯Ç®¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³èÆ°¤òÆß¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÂÎ¤Î¸¤¤ÀïÎ¬¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÈ±Ö¤ÎË½Áö¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·ìÀò¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë
¤·¤«¤·¡¢ÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¡Ö¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦ÌÈ±Ö¤ÎË½Áö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢´µÉô¤Î±ê¾É¤òÂ¥¤·¤ÆÌÈ±ÖºÙË¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÊ¬Èç¤¬Â³¤¯¤È±ê¾É¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤Î¶Å¸Ç°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¡¢·ìÀò¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇÙºÉÀò¡¢Ç¾¹¼ºÉ¡¢²¼»èÆ°Ì®ºÉÀò¤Ê¤É¤Î·ìÀò¾É¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°å³Ø»¨»ï¡Ø¥é¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿²¾Àâ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷½é´ü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÇÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ì±ÕÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢·ì´É¤òÄ¾ÀÜ¹¶·â¤·¤Æ·ìÀò¤ò¤Ä¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ú¾ÉÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢·ìÀò¤Ë¤è¤ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤À¤È¡¢·ìÀò¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â°¤¤¤â¤Î¡×¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È·ìÀò¤Ï¡¢½Ð·ì¤·¤¿ºÝ¤Ë»ß·ì¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ì´É¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ö¥ê¥Î¡¼¥²¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬È¿±þ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ö¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦»å¾õ¤ÎÊª¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë·ì¾®ÈÄ¤äÀÖ·ìµå¤¬Íí¤ß¤Ä¤¤¤Æ·ìÀò¤¬¤Ç¤¡¢·ì´É¤òºÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ì´É¤Î½ý¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤ë¤Î¤¬·ìÀò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÈéÉæÉ½ÌÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¥«¥µ¥Ö¥¿¤â¡¢Æ±¤¸¤·¤¯¤ß¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ìÀò¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ö¥ê¥ó¤Î»å¤òÍÏ¤«¤·¤ÆÊ¬²ò¤·¡¢·ìÎ®¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤·¤¯¤ß¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄÌ¾ï¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¸Ç¤á¤ëÎÏ¡×¤È¡ÖÍÏ¤«¤¹ÎÏ¡×¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ìÀò¤Ï¡Ö¤è¤¤Æ¯¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ìÀò¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ìÀò¤¬Çí¤¬¤ì¤ÆºÙ¤¤·ì´É¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ì´É¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤ÊÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖO·¿¤Î·ìÀò¤Î¤Ç¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ
¥Ò¥È¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤·¤¯¤ß¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤·ìÀò¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÀâÌÀ¤Çµó¤²¤¿¥Õ¥£¥Ö¥ê¥Î¡¼¥²¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö·ì±Õ¶Å¸Ç°ø»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï12¼ïÎà¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ö¥é¥ó¥É°ø»Ò¡ÊvWF¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¡¢»ß·ì¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£vWF¤Ï¡¢¤±¤¬¤Ê¤É¤Ç·ì´É¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤º·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤ËÉÕÃå¤·¡¢¤½¤³¤Ë·ì¾®ÈÄ¤ò½¸¤á¤Æ·ìÀò¤ò¤Ä¤¯¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎvWF¤Ï¡¢·ìÀò¤Î¤Ç¤¤ä¤¹¤µ¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢vWF¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡¢µÕ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤È·ìÀò¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢O·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎvWF¤ÎÎÌ¤¬¤Û¤«¤Î·ì±Õ·¿¤Î¿Í¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢O·¿¤Ï¤Û¤«¤Î·ì±Õ·¿¡ÊA·¿¡¦B·¿¡¦AB·¿¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢vWF¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬25¡óÄøÅÙÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¡ÖvWFÇ»ÅÙ¤ÎÄã¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢¡ÖO·¿¤Î·ìÀò¤Î¤Ç¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢vWF¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤¬·ì±Õ·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£O·¿¤Î·ì±ÕÃæ¤Ç¤Ï¡¢vWF¤¬Èæ³ÓÅªÁá¤¯Ê¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢A·¿¡¦B·¿¡¦AB·¿¤Î¿Í¤Ç¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð·ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÀò¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢O·¿¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ß·ì¸å¤¹¤ß¤ä¤«¤ËvWF¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢·ìÀò¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢vWF¤Î¹çÀ®¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï·ì±Õ·¿¤Ë¤è¤ëº¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËO·¿¤Î¿Í¤ÏvWF¤ÎÎÌ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢O·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿·ì±Õ¶Å¸Ç°ø»Ò¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè¼°ø»Ò¡×¤â¡¢¤Û¤«¤Î·ì±Õ·¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î·ì±Õ·¿¤Î·ì±Õ¤ËÈæ¤Ù¡¢O·¿¤Î·ì±Õ¤Ç¤Ï¡¢Âè¼°ø»Ò¤ÎÎÌ¤¬70¡Á80¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ì±Õ¤Î¶Å¸Ç¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÀò¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Ë¤¯¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ìÀò¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Å¾É²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬O·¿¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤µ¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿·ì±Õ·¿¤Î±Æ¶Á
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤ª¤±¤ë·ì±Õ·¿¤´¤È¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ç¤âÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´¶À÷¤¬¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î7¤Ä¤ÎÉÂ±¡¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸ÆµÛÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É½Å¾É²½¤·¤¿1980¿Í¤Î´µ¼Ô¤Î°äÅÁ»Ò¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥²¥Î¥à¥ï¥¤¥É´ØÏ¢²òÀÏ¡ÊGWAS¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎGWAS¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÁ´¥²¥Î¥à¡Ê°äÅÁ¾ðÊóÁ´ÂÎ¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤äÂÎ¼Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»ÒÎÎ°è¤òÃµ¤·½Ð¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö3q21.31¡×¤È¡Ö9q 34.2¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°äÅÁ»ÒÎÎ°è¤¬¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö9q 34.2¡×¤Ï¡Ö·ì±Õ·¿¤ò·è¤á¤ë°äÅÁ»Ò¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡Ê°äÅÁ»ÒºÂ¡Ë¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤òº¸±¦¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤Î°ìÉô¤¬¡¢·ì±Õ·¿¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢A·¿¤Î¿Í¤Ï¤Û¤«¤Î·ì±Õ·¿¤è¤ê¤â½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¯¡Ê¥ê¥¹¥¯1.45ÇÜ¡Ë¡¢O·¿¤Î¿Í¤Ï½Å¾É²½¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ê¥ê¥¹¥¯0.6ÇÜ¡Ë¤È¡¢·ì±Õ·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¿¼À¥ ¹À°ì¡Ê¤Õ¤«¤»¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
1960Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡¦Íý³ØÇî»Î¡£ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢Íý³Ø¸¦µæ²ÊÄ¹¡¢ÂçºåÂç³ØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¢ÂçºåÂç³ØÁíÄ¹»²Í¿¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯¡¢ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤ÏÅü¼Á²½³Ø¡¢Íµ¡¹çÀ®²½³Ø¡¢À¸ÂÎÊ¬»Ò²½³Ø¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢ÂçºåÂç³ØÊü¼ÍÀþ²Ê³Ø´ðÈ×µ¡¹½ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³ÌÈ±Ö³èÀ²½Ê¬»Ò¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦¿·µ¬ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤¬¤ó¤Î³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ¿¼À¥ ¹À°ì¡Ë