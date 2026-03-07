“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、ミニ丈プリーツスカートから美脚際立つ「スタイル抜群」「脚に目がいく」
【モデルプレス＝2026/03/07】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が3月6日、自身のInstagramを更新。秋の街角でのショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「脚に目がいく」ミニ丈プリーツスカートから際立つ美脚
小寺は「小寺真理1st写真集 こんなん、好きになってまうやん。 発売中です」（KADOKAWA）とハートや音符の絵文字と共に2月28日に発売された自身の写真集についてつづり、同写真集からのカットも公開。落ち葉が広がる木立ちの景色にふんわりとボリュームのあるライトブルーのニットトップスと黒のミニ丈プリーツスカート、ニートハイソックス姿を投稿した。スラリとした脚が映え、ミニスカートのシルエットも相まって美しいスタイルが印象的な写真となっている。
この投稿に「見惚れる」「スタイル抜群」「この世界観大好き」「脚に目がいく」「ガーリーコーデ似合う」「可愛いが押し寄せてくる」などと話題となっている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「脚に目がいく」ミニ丈プリーツスカートから際立つ美脚
◆小寺真理、ミニ丈スカート姿公開
小寺は「小寺真理1st写真集 こんなん、好きになってまうやん。 発売中です」（KADOKAWA）とハートや音符の絵文字と共に2月28日に発売された自身の写真集についてつづり、同写真集からのカットも公開。落ち葉が広がる木立ちの景色にふんわりとボリュームのあるライトブルーのニットトップスと黒のミニ丈プリーツスカート、ニートハイソックス姿を投稿した。スラリとした脚が映え、ミニスカートのシルエットも相まって美しいスタイルが印象的な写真となっている。
◆小寺真理の投稿に反響
この投稿に「見惚れる」「スタイル抜群」「この世界観大好き」「脚に目がいく」「ガーリーコーデ似合う」「可愛いが押し寄せてくる」などと話題となっている。
【Not Sponsored 記事】