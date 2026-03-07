1児の母・木村文乃、バラエティ豊富な「盛り盛りごはん」6品公開 「バリエーションすごい」「昔話に出てきそう」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/07】女優の木村文乃が3月6日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「ボリューム満点」手羽中とじゃがいもの甘辛煮込みなど山盛りご飯6品
木村は「いつかの盛り盛りごはん」と題し「手羽中とじゃがいもの甘辛煮込み」「ごぼうと蓮根のピリ辛きんぴら」「ほうれん草としめじのおひたし」「ナスの南蛮風」「お豆腐とわかめのおみそ汁」「雑穀米ごはん」の6品のショットを公開。「韓国の肉じゃがチムタクを手羽中で」「こんなに盛り盛りにする予定じゃなくて…春雨がね、とても好きなんです。だからレシピの量よりも割と多めに欲張ってしまってお汁を余すことなく吸い増えに増え中々インパクトの強い見た目に」と茶目っ気たっぷりにつづり「さすがに残ったので 笑 自宅作業だった私のおやつになりました」と記していた。そのほか、小さいおにぎりや鶏肉、野菜、納豆、りんごの乗ったプレートと味噌汁の、子供用の食事も公開している。
この投稿にファンからは「愛情たっぷり」「昔話に出てきそう」「ボリューム満点」「真似したいレシピがたくさん」「盛り盛りすぎておやつになっちゃったの可愛い」「見てたらお腹空いてきた」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「ボリューム満点」手羽中とじゃがいもの甘辛煮込みなど山盛りご飯6品
◆木村文乃、豪華な手作り料理を公開
木村は「いつかの盛り盛りごはん」と題し「手羽中とじゃがいもの甘辛煮込み」「ごぼうと蓮根のピリ辛きんぴら」「ほうれん草としめじのおひたし」「ナスの南蛮風」「お豆腐とわかめのおみそ汁」「雑穀米ごはん」の6品のショットを公開。「韓国の肉じゃがチムタクを手羽中で」「こんなに盛り盛りにする予定じゃなくて…春雨がね、とても好きなんです。だからレシピの量よりも割と多めに欲張ってしまってお汁を余すことなく吸い増えに増え中々インパクトの強い見た目に」と茶目っ気たっぷりにつづり「さすがに残ったので 笑 自宅作業だった私のおやつになりました」と記していた。そのほか、小さいおにぎりや鶏肉、野菜、納豆、りんごの乗ったプレートと味噌汁の、子供用の食事も公開している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「愛情たっぷり」「昔話に出てきそう」「ボリューム満点」「真似したいレシピがたくさん」「盛り盛りすぎておやつになっちゃったの可愛い」「見てたらお腹空いてきた」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。
【Not Sponsored 記事】