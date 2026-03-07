Amazonにて、グレイ・パーカー・サービスが発売する「ちいかわ」のグッズがセール価格で販売されている。期間は3月16日23時59分まで。

期間中、もちもちとした手触りが気持ちいい「もちっとぬいぐるみS」の「ちいかわ」、「うさぎ」、「くりまんじゅう」や、ボールチェーン付きぬいぐるみ「ちいかわ もちっとぷちミニマスコット」の「ちいかわ」と「シーサー」、「ちいかわ 星に願いを・・・マスコット」の「ちいかわ」と「ハチワレ」などがセール価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ちいかわ もちっとぬいぐるみS（ちいかわ）

ちいかわ もちっとぷちミニマスコット（シーサー）

ちいかわ 星に願いを・・・マスコット（ハチワレ）

(C)nagano (C)nagano / chiikawa committee (C)Gray Parka Service