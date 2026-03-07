ドライバーは賛否両論

控えめに言っても、レギュレーション変更に対するドライバーの反応はまちまちだ。ルイス・ハミルトンは、新時代のエネルギーマネジメントを理解するには学位が必要だと示唆している。我々メディアも現状把握には学位が必要かもしれない。

【画像】「技術による先進」掲げるアウディがF1初参戦【アウディR26を詳しく見る】 全15枚

そして、予想通りと言うべきか、マックス・フェルスタッペンは厳しい批判の声を上げている。純粋主義のレーサーである彼は、エネルギーマネジメントが焦点となる新しいF1をフォーミュラEになぞらえている。



アウディR26 アウディ

「回収（ハーベスティング）」や「展開（ディプロイメント）」といった、あまりロックンロールらしくない言葉が飛び交うことになるだろう。

一方、現世界チャンピオンのランド・ノリスは新しいマシンを気に入り、変化を受け入れる姿勢を示した。そして、もし気に入らないならフェルスタッペンはいつでも引退していいと反論した。

FIAのシングルシーター部門責任者ニコラス・トンバジス氏は、F1が「チェス」のようなものになるか、あるいは「ステアリングホイール、スロットルペダル、ブレーキペダルだけの運転」になるかという両極端な状態の間でバランスを取る必要があると示唆した。後者はフェルスタッペンに合っているだろう……。

本当にここまで複雑にする必要があるのかというと、どうやらそうらしい。だが、これから何が待ち受けているのか、誰も正確には知らない。日曜日のアルバート・パークで明らかになるだろう。

その他の新要素

まず新チームが2つ加わる。アウディが中堅チームのザウバーを買収・引き継いだが、もう1つのチームは、ハースがグリッドに加わってから10年ぶりの本格的な新規参入となる。

米国企業のキャデラックは、フェラーリ製エンジンを使用する（こう書くのはまだ違和感がある）。自社製パワーユニットも開発中で、2029年に導入予定だ。チームには経験豊富なF1関係者が集結し、ドライバー陣も盤石。バルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスの起用は保守的な選択だが、両者の合計527回の出場と16回のグランプリ優勝実績を考えれば、極めて合理的な判断と言える。



キャデラックMAC-26 キャデラック

F1カレンダーは全24戦と、依然として過密である。イモラに代わる唯一の新規開催は9月のマドリード市街地レース（新会場が完成すれば）だ。これがスペインGPとなり、新たに「バルセロナ・カタルーニャGP」と改称されたレースは6月に開催される。

2025年には6人の新人ドライバーが流入したが、今シーズン昇格するのはたった1人だ。レッドブルでは、2年目のイサック・ハジャーが角田裕毅に代わりフェルスタッペンのチームメイトとなる。一方、セカンドチームのレーシングブルズではアービッド・リンドブラッドがF1デビューを果たす。スウェーデン人の父とインド系英国人の母を持つ彼はわずか18歳だ。

レッドブルとレーシングブルズは今回、フォードとの提携により独自開発のパワートレインを投入する。フォードがF1に参加するのは、20年以上前のジャガー撤退以来のことだ。バーレーンでのテスト結果はまずまずで、わざわざ新しくパワートレイン部門を立ち上げた甲斐があったようだ。

速さを見せているのは？

テストの調子（バロメーターとしてはあまり頼りにならないが）について言えば、順調なチームよりも、苦戦しているチームを見極めるほうが容易だった。ホンダ製エンジン搭載のアストン マーティンは魅力的な外観だが、バーレーンでの周回数不足と基本的なペースの低さ（AMR26は初期セッションで最速タイムから4.5秒ほど遅れていた）は懸念材料だ。

ほとんどの人は、メルセデスAMGとジョージ・ラッセルを優勝候補として予想しているが、マクラーレンのノリスとオスカー・ピアストリの存在を忘れてはならない。一方、フェラーリのハミルトンとシャルル・ルクレールにも明るい兆しが見えている。

潜在的な問題



アストン マーティンAMR26 アストン マーティン

新時代を曇らせる技術的な論争は、F1につきものである。今回は、メルセデスが圧縮比をめぐって大騒ぎを起こしている。同社の新しいV6エンジンは、常温の静的試験では規定の16：1の比率に準拠しているが、サーキット走行中はその制限を超えていると言われている。

これは、メルセデスのワークスチームやその顧客（マクラーレン、ウィリアムズ、アルピーヌ）にとっては巧妙なF1エンジニアリングの好例と言える一方、アウディ、フォード、ホンダ、フェラーリのエンジンを採用しているチームにとっては露骨な不正行為である。

当初、メルセデスのトト・ヴォルフ代表は他チームに対し「自分のやるべきことをやれ」と愚痴を止めるよう促し、レッドブル・フォードのパワートレインを特に強く称賛した。これがフェルスタッペンを面白がらせたことは明らかだ。

レギュレーションの見直しは、F1の勢力図を揺るがしかねない。ただ、歴史を振り返ると、必ずしもそうではないことが分かる。どのような展開になるか予想は極めて難しいが、まずは新シーズン、新時代の幕開けをしっかり見届けたい。