日本代表選手もゾッコンの「高級SUV」とは

2026年3月5日から、野球の世界一を決める国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の第1ラウンドが開幕します。

野球日本代表「侍ジャパン」も連覇を狙い、歴代最多のメジャーリーガー8人を擁するなどベストメンバーを揃え、国内外から大いに注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが侍ジャパン「小園海斗」選手の乗る実際の「高級SUV」です！ 画像で見る

その一員として、チームをリードするのが、広島東洋カープの内野手・小園海斗選手です。

小園選手は、過去に自身のInstagramで愛車の写真を公開しており、こちらもクルマ好きを中心に話題になりました。

2025年3月22日の投稿で小園選手は、当時新たに購入したランドローバーの人気モデル「ディフェンダー110（ワンテン）」を紹介。

「かっこいいディフェンダーです！ いっぱい乗りまくります！」とつづり、マットブラックのボディが素敵なディフェンダー110の運転席に笑顔で座る写真をアップしています。

同日、納車を担当した広島ジャガー・ランドローバーも公式Instagramを更新し、「広島東洋カープ 小園海斗選手の納車式を行いました！ 小園選手のおクルマ、かっこよくないですか？ ぜひ素敵なカーライフをお過ごし下さい」と報告していました。

2021年1月、モデルでユーチューバーの渡辺リサさんと結婚し、現在は2人の娘を育てるパパになった小園選手。ディフェンダーは、一家の主としてのチョイスでしょうか。

そんな小園選手ですが、実は広島ジャガー・ランドローバーの公式アンバサダーに就任しています。2024年12月23日、同店のInstagramでもそんな様子が報告されていました。

同アカウントでは、「小園海斗選手にはディフェンダー110を（中略）とても気に入って乗ってくださっているとのことで、特に長距離運転が楽だそうです！」とつづられています。

ちなみに、小園選手が乗るディフェンダー110の仕様についても触れており、グレードは「X-Dynamic HSE」で、ボディカラーはマットフィルムを施した「カルバチアングレー」だといいます。

また、ジャガー・ランドローバー広島のYouTubeアカウントでは小園選手のインタビュー動画を2025年11月22日に発信しており、そのなかで、小園選手はディフェンダーの魅力を存分に語っていました。

たとえば、「ディフェンダーに乗ってみた第一印象は」という問いには「乗り心地、走り、すべて最高だなと思っています」と回答。

さらに「クルマのぶれが少なくて、荷物もいっぱい載りますし、楽に運転ができるので選手の皆さんにおすすめしています」「ぶれが少なくて、子どもが酔わない。『ずっとまっすぐ走っているんじゃないかな』っていうくらい安定感がある、と思いながら運転しています」と続けました。

「乗り心地、安定感は今まで乗ってきたクルマのなかで一番」と、ディフェンダーを絶賛しきりの小園選手。

その熱弁ぶりによって、ディフェンダーが誇る抜群の走破性や走行安定性は、わかりやすく周知されたことでしょう。さすが、アンバサダーですね。

ちなみにジャガー・ランドローバー広島のInstagramでは、同じ広島東洋カープの末包昇大選手が、2025年12月に同じディフェンダー110を、同・佐々木泰選手は2026年1月にレンジローバー「イヴォーク」をそれぞれ納車しているシーンを紹介しており、これも小園選手の口コミ力によるものかもしれません。

※ ※ ※

WBCを連覇するまでには、険しい道が待っているはず。しかし、究極ともいえる打撃技術と勝負強さに定評がある小園選手です。

走破性に定評のあるディフェンダーばりに、連覇までの道を走り抜けてほしいところです。