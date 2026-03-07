＜義母、人生かけた復讐劇＞急死した義父…「お前のせいだ！」義母のせいにする義祖母【第4話まんが】
私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家には義母と義父、そして義祖母の3人が同居しています。義祖母は自分の価値観で物事を進めたがる傾向があり、なにかと口出しをしてきます。私や夫が困っていると、いつも盾になってくれるのが義母でした。一方で義母はいつも義祖母に嫌味を言われています。しかし夫によると、義母自身が「放っておいて」と言うので周りはどうしてあげることもできないそう。私はそんな義母が心配で、どうにか義祖母の態度が軟化しないだろうかと祈ることしかできませんでした。
結婚して4年の月日が経ちました。カリンは3才。義実家に行くのは年始とお盆の挨拶だけにとどめ、あとは義母がわが家に遊びに来てくれて交流をしていました。義父はまだ働いていたため、ときおり義実家で会う程度でした。そんなある日、義父が急死してしまったのです。
お葬式当日。義父の遺体にすがりつくように義祖母が泣いています。息子の名前を何度も叫びながら、取り乱す義祖母……挙句の果てには激高して義母に感情をぶつけます。あまりに義祖母が酷いことを言うので、さすがの夫も怒って静止しようとしたのですが、やはり義母に遮られてしまうのです。
義父の他界は突然すぎて、なかなか実感が持てないほどでした。
義父がいなくなったことを義母のせいにする義祖母。
そのあまりの理不尽さに腹が立ちましたが、それでも義母は「大丈夫」と言うだけ。
このまま義実家にあの2人が残り、生活はどうなっていくのか……。私はそれが心配でした。
まわりの親戚たちも義母を励ましてくれていました。
義母はその度に申し訳ないような笑顔を見せていたのです。
きっとこれからも今までと同じような日々を耐えていくんだろうな……。そんな風に思っていました。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
