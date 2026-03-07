¡ãÂ®Êó¡ä½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬3ÆüÌÜ¥Æ¥£¥ª¥Õ¡¡3¥ª¥ó1¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼È¯¿Ê
¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ö62¡×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¡¢¸áÁ°11»þ20Ê¬¤ËºÇ½ªÁÈ¤Ç¥Æ¥£¥ª¥Õ¡£1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤ò¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û¤¤ç¤¦¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±¦¥é¥Õ¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±ÁÈ¤Î±Ê°æ²ÖÆà¡¢¿ûÉö²Ú¤â¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ëº´µ×´Ö¡£2ÂÇº¹2°Ì¤Ë±Ê°æ¡¢4ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿û¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÃ«¤½¤é¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¡£Ìó8¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¡¢3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦21°Ì¥¿¥¤¤ÇÁ°È¾¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡½÷»Ò³«ËëÀï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ò¥¹¥¤¥ó¥°¼Ì¿¿¡Ó¹ñÆâºÇ¶¯¡ª¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¥¿¥Æ¤Ë¾å¤²¤ë¤«¤é¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
º´µ×´Ö¼ëè½¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²á·ã¡ª¡¡¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Î¤¢¤ß¤¢¤ß¥É¥ì¥¹
¡ãLIVE¡ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û¤¤ç¤¦¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±¦¥é¥Õ¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±ÁÈ¤Î±Ê°æ²ÖÆà¡¢¿ûÉö²Ú¤â¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ëº´µ×´Ö¡£2ÂÇº¹2°Ì¤Ë±Ê°æ¡¢4ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¿û¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÃ«¤½¤é¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¡£Ìó8¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦12°Ì¥¿¥¤¡¢3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦21°Ì¥¿¥¤¤ÇÁ°È¾¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¿ï»þ¹¹¿·¡ª¡¡½÷»Ò³«ËëÀï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ò¥¹¥¤¥ó¥°¼Ì¿¿¡Ó¹ñÆâºÇ¶¯¡ª¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¥¿¥Æ¤Ë¾å¤²¤ë¤«¤é¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
º´µ×´Ö¼ëè½¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²á·ã¡ª¡¡¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Î¤¢¤ß¤¢¤ß¥É¥ì¥¹
¡ãLIVE¡ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É