昔はフェースを削って反発力を求めたのに……深堀圭一郎「『クアンタム』はたわんでグワーンとぶっ飛びます」
3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でゴルフフェアが開催中。シニアプロの深堀圭一郎がキャロウェイゴルフのブースに登場し、『クアンタム』ドライバーについて語った。
【写真】河本結の『クアンタム』、ソールの鉛が横一直線に長すぎる!?
今季新たに発売され、女子ツアーなどでも使用者が多い『クアンタム』ドライバー。注目の進化は、なんといっても「TRI-FORCE」だ。高初速を実現するためにチタンフェースを14％薄くし、その耐久性を高めるため、2層目にポリメッシュ、3層目にカーボンで補強。業界初となる「三層構造」フェースを実現している。深堀は試打して一発で気に入ったと話す。「チタンを薄くするとフェースがたわみ、反発力が生まれます。それを実現するためにチタンフェースを薄くしたそうです。方向性だけでなく、飛距離アップも可能です。僕が使う浅重心ヘッドの『クアンタム◆◆◆』は、しっかりスイングしやすく、ハードヒッターにも対応しています。しかも、以前のモデルよりも高さが出やすく、球がつかまります」深堀が一番絶賛したのは、打感が柔らかい点だ。女子プロたちも絶賛する打感を、以下のように説明する。「打感が柔らかいので、間を感じられます。弾く打感だと、打ち急いでしまうんです。弓がギューッと引かれて、たわんでグワーンと飛ぶ感じがします。ダウンから振り抜きやすいですね。コースで打ち急いでしまう人には使ってほしいです。また、上達を目指す人や、もっと飛ばしたい人にもおすすめです。昔は初速を出すためにフェースを削って薄くし、高い初速を求めていたのですが……」また、『クアンタム◆◆◆MAX』もおすすめだと語る。「よりヘッドが大きく、軽いドローが出ますね。自然にドローが出るので、よりつかまりを求める人におすすめです」。飛距離と方向性を求める人にとって、『クアンタム◆◆◆』は試打する価値のある1本だろう。◇ ◇ ◇●河本結が使う新ドライバーを激写！ 関連記事「「5ヤードは確実に変わる」の声も！ 河本結らが使うキャロウェイ『クアンタム』が話題」をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】河本と木村の『クアンタム』ドライバーは、ソールに鉛をタテに貼っていた！
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】
【写真】河本結の『クアンタム』、ソールの鉛が横一直線に長すぎる!?
今季新たに発売され、女子ツアーなどでも使用者が多い『クアンタム』ドライバー。注目の進化は、なんといっても「TRI-FORCE」だ。高初速を実現するためにチタンフェースを14％薄くし、その耐久性を高めるため、2層目にポリメッシュ、3層目にカーボンで補強。業界初となる「三層構造」フェースを実現している。深堀は試打して一発で気に入ったと話す。「チタンを薄くするとフェースがたわみ、反発力が生まれます。それを実現するためにチタンフェースを薄くしたそうです。方向性だけでなく、飛距離アップも可能です。僕が使う浅重心ヘッドの『クアンタム◆◆◆』は、しっかりスイングしやすく、ハードヒッターにも対応しています。しかも、以前のモデルよりも高さが出やすく、球がつかまります」深堀が一番絶賛したのは、打感が柔らかい点だ。女子プロたちも絶賛する打感を、以下のように説明する。「打感が柔らかいので、間を感じられます。弾く打感だと、打ち急いでしまうんです。弓がギューッと引かれて、たわんでグワーンと飛ぶ感じがします。ダウンから振り抜きやすいですね。コースで打ち急いでしまう人には使ってほしいです。また、上達を目指す人や、もっと飛ばしたい人にもおすすめです。昔は初速を出すためにフェースを削って薄くし、高い初速を求めていたのですが……」また、『クアンタム◆◆◆MAX』もおすすめだと語る。「よりヘッドが大きく、軽いドローが出ますね。自然にドローが出るので、よりつかまりを求める人におすすめです」。飛距離と方向性を求める人にとって、『クアンタム◆◆◆』は試打する価値のある1本だろう。◇ ◇ ◇●河本結が使う新ドライバーを激写！ 関連記事「「5ヤードは確実に変わる」の声も！ 河本結らが使うキャロウェイ『クアンタム』が話題」をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】河本と木村の『クアンタム』ドライバーは、ソールに鉛をタテに貼っていた！
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
女子プロが使用する名器の古いパターは？
中村心が髪をほどきました【女子プロ写真】