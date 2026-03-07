“梨園の妻”三田寛子、春らしい爽やかカラーの着物姿で『三月大歌舞伎』初日を報告「ステキな色のお着物ですね」「すごく魅力的で綺麗です」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が5日、自身のインスタグラムを更新。「本日初日でした」と報告し、“梨園の妻”として活躍する姿をとらえた和装ショットを披露した。
【写真】「ステキな色」「すごく魅力的で綺麗です」春らしい爽やかカラーの着物姿で決めた三田寛子
三田は、春の訪れを感じさせるような爽やかなカラーリングの着物姿で、投稿では全身ショット、バストアップショットをそれぞれ披露。『三月大歌舞伎』が開幕したことを伝えている。
コメント欄には「初日おめでとうございます」「着物姿びしっときまってますね」「春らしいステキな色のお着物ですね」「やはり、寛子さんはお着物がしっくりときますね」「すごく魅力的で綺麗です」「可愛すぎです」などと、さまざまな声が寄せられている。
