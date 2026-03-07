1児の母・内山理名、娘の姿公開「小さなおててが可愛すぎる」「素敵なおくるみ」と反響
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「小さなおててが可愛すぎる」反響相次ぐ娘の姿公開
◆内山理名、娘の手のショット公開
内山は「3月は春の息吹を感じ好きな季節 最近のあれこれの記録」と記し、絵本の並ぶ娘の本棚やひな人形、ひな祭りのちらし寿司、手作りの甘酒チーズケーキなどの写真を投稿。「パリの ベビーブランド『アトリエシュー・パリ』のおくるみの世界観がすきで癒し」とつづり、絵本のようなおくるみの上の娘の小さな手が写ったショットを披露した。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小さなおててが可愛すぎる」「素敵なおくるみ」「丁寧な生活憧れる」「癒される」などと反響が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
