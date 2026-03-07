2児の母・青木裕子アナ「長男、小学校生活最後のお弁当、かな」目がついた手作り弁当公開「忙しい中遊び心あってすごい」「一気に可愛くなる」の声
【モデルプレス＝2026/03/07】フリーアナウンサーの青木裕子が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「忙しい中遊び心あってすごい」長男最後の小学生弁当
青木は「長男、小学校生活最後のお弁当、かな」とつづり、唐揚げや海苔ご飯、卵焼き、マスカットなどが敷き詰められた手作り弁当を公開。「目をつけるのは最後、かな」とお弁当のおかずに可愛らしい目の形や宝石の形のお弁当ピックをつけ、ユーモア溢れるお弁当を投稿している。
この投稿にネット上では「長男のお弁当作りお疲れ様です」「忙しい中遊び心あってすごい」「目のお弁当ピック可愛い」「一気に可愛くなる」「どれも美味しそう」「栄養満点」など、反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
