◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣブラジル代表は初陣の米国戦に臨み、５回までに５人の投手をつぎ込んだが、１０個の四死球と６安打を与え、１―７と大きくリードを許している。

初回は先発した西武のボー・タカハシ投手がウィットに遊撃内野安打を許すと、続くハーパーを空振り三振。１死二塁から３番ジャッジには、カウント３―０から１２７キロのスライダーを完璧に捉えられ、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の一発を左中間スタンドに運ばれた。

３―１の５回からは、２１年に巨人の守護神として１９セーブを挙げたＴ・ビエイラ投手が４番手としてマウンドへ。先頭シュワバーには１３２キロのスライダーでバットを折り、味方の好プレーにも救われて二ゴロ。だが、その後はブレグマン、ローリーに連続四球で１死一、二塁のピンチを招き、降板となった。その後は５番手・バルボサが満塁から９番チュラングに走者一掃の適時３点二塁打を浴びるなど、リードを６点に広げられた。