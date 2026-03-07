◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣの米国とブラジルとの一戦で、打球が天井に直撃する“珍事”が起こった。米国代表１番のボビー・ウィットＪｒ．が、２点リードの４回先頭の打席で左翼へ大飛球を打ち上げ、高々と舞い上がった打球は天井に直撃。審判は即座にファウルと判定した。

会場のダイキン・パークは、アストロズの本拠地。西武からポスティングシステムを利用してアストロズに移籍した今井達也投手が今季からホームとして使用する。

この日が初陣となった米国代表は、初回にＡ・ジャッジ外野手のＷＢＣ初打席となる１打席目に左中間２ランで先制。直後、先発ウェブが、ラミレスに初回先頭打者被弾したが、チームは３回に暴投で追加点を奪い、３―１とリードを２点に広げた。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。