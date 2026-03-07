内山理名、“わが子専用”の本棚を披露 「私が楽しみな時間でもある」読み聞かせている絵本も紹介
俳優・吉田栄作（57）の妻で俳優の内山理名（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。「最近のあれこれの記録」とつづり、わが子に読み聞かせているという絵本や本棚、ひな祭りのお祝いで飾った雛人形や手作りちらし寿司などを写真で紹介した。
【写真】「私が楽しみな時間でもある」日々読み聞かせている絵本が並んだ“わが子専用”の本棚 ※2枚目
毎晩の読み聞かせは「私が楽しみな時間でもある」そう。“わが子専用”の本棚には、『はらべこあおむし』『にこにこ』『いないいないばあ』『ノンタン』などの絵本が並べられており、その完成度の高さに「感動してしまう本たち」と紹介した。
ケースに入った雛人形は、白を基調にしたオシャレなデザイン。手作りの海鮮ばらちらし寿司には、まぐろやサーモン、えび、白身魚、厚焼き卵、キュウリなどの具材が“ごろっと”彩りよく盛り付けられており「食べるのは大人だけだったので大人が嬉しいメニュー」に仕上げたことを明かしている。
投稿では、ほかにも手作りの甘酒チーズケーキや栗・マッシュルーム・パンチェッタのキッシュ、散歩の際に撮影した写真などを公開し「3月は春の息吹を感じ好きな季節」と春の訪れに心弾ませていた。
コメント欄には「毎日の育児お疲れ様です」「『だるまさん』シリーズもオススメですよ」「今のお雛様は淡いお色の物があるんですね」「甘酒チーズケーキ美味しそう」「お料理上手ですね」「栄作さんも、お子さんも幸せですな〜」「日常を丁寧に過ごしてらして、理名さん 素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
吉田と内山は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。25年9月に第1子誕生が報告された。
